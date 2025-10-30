PJEdoméx dona más de un millón de pesos al Teletón

-La donación simboliza la confianza social y una mirada a la discapacidad, indicó Jardiel Quintal Delgado, Director de Proyectos de Fundación Teletón México, A.C.

“Aprendí de sensibilidad y empatía en nuestra institución, donde como Juez y Magistrado compartí historias de vida muy significativas, a través de la impartición de justicia” expresó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al entregar los donativos recaudados por el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón CRIT Tlalnepantla.



Acompañado de Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, de las Magistradas y Magistrados integrantes: María Alejandra Almazán Barrera, Elizabeth Rodríguez Colín, Hernán Mejía López y Pablo Espinosa Márquez; así como de Alvis Gorostieta Uribe, Presidenta Honoraria del Voluntariado del PJEdoméx, el Magistrado Presidente entregó un millón 269 mil 933 pesos, muestra de la voluntad y generosidad de las y los servidores judiciales.



Macedo García resaltó que como servidor público es una gran satisfacción cumplir con el trabajo diario comprometido con las personas, sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



Agregó que cada peso recaudado por las y los servidores judiciales, se transforma en terapias de rehabilitación, consultas, estudios, pero particularmente en esperanza, porque “la justicia también se ejerce cuando se tiende la mano a quien más lo necesita”.



Al recorrer las instalaciones del CRIT junto a José Javier Zorrilla Sánchez, Director Médico en CRIT Ciudad de México y Gilda Varela, Directora de Operaciones del CRIT Estado de México, el Magistrado Presidente, las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial y la Presidenta Honoraria del Voluntariado, conocieron las áreas de valoración, diagnóstico, tratamiento, hidroterapia, entrenamiento robótico de la marcha, realidad virtual, Centro de estimulación multisensorial, laboratorio de análisis de movimiento, terapia ocupacional, pulmonar, de lenguaje, entre otras.



El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón CRIT Tlalnepantla es uno de los 26 que existen en el país y atiende aproximadamente a tres mil niñas y niños mexiquenses.