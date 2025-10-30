UAEMéx y GEM firman convenio para impulsar la seguridad hídrica

La firma se llevó a cabo durante la inauguración del Simposio Multidisciplinario del Agua 2025.

La rectora Patricia Zarza Delgado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Secretaría del Agua del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para impulsar la seguridad hídrica en la entidad, esto durante la inauguración del Simposio Multidisciplinario del Agua 2025.



El secretario del Agua de la entidad, José Arnulfo Silva Adaya, señaló que el Gobierno del Estado de México reconoce a la Universidad como una institución que conjuga el pensamiento científico con el compromiso social: y que además avanza hacia un modelo de desarrollo sustentable y con seguridad hídrica.



Así lo señaló a la rectora Zarza Delgado durante la firma de un convenio general de colaboración, firma que se realizó en el marco de la inauguración del Simposio Multidisciplinario del Agua 2025 y del Tercer Congreso Internacional en Ingeniería en Desarrollo Sustentable.



Silva Adaya destacó el papel del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA) como referente nacional en investigación científica; donde además subrayó que las actividades académicas inauguradas reunirán a más de 200 asistentes; añadió que serán los espacios en los que se presentarán 44 trabajos de investigación.



Enfatizó que la UAEMéx es un aliado estratégico del Gobierno del Estado; especialmente en las acciones impulsadas por la Secretaría del Agua para recuperar cuerpos hídricos bajo una visión de restauración ecológica y justicia ambiental.



La rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que en el Simposio y el Congreso participan expertos de instituciones nacionales e internacionales de educación superior. Añadió que este tipo de encuentros consolidan la vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social.



Finalmente señaló que con este tipo de convenios se reafirma el compromiso de la UAEMéx con la ciencia, la innovación y la sociedad; señaló que se trabaja en reforzar las alianzas para impulsar proyectos de alto impacto que buscan soluciones sustentables a los retos hídricos del territorio.