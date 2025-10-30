Invita el Bosque de Chapultepec a celebrar el Día de Muertos con “Cuando muera la tarde”

-Las celebraciones de Día de Muertos incluyen una rodada nocturna, exhibición de ofrendas, venta de productos y presentaciones artísticas.

La Sedema invita a toda la comunidad al Bosque de Chapultepec para disfrutar de “Cuando muera la tarde”, una celebración dedicada al Día de Muertos que tendrá lugar en la Calzada de los Compositores, Segunda Sección, del 31 de octubre al 2 de noviembre.



Durante tres días, visitantes y familias podrán disfrutar de actividades culturales, recorridos, música y una emotiva exposición de ofrendas dedicadas a compositores mexicanos.



Programa de actividades



Jueves 31 de octubre 18:00 a 22:00 horas: Rodada nocturna de disfraces. Punto de salida en Glorieta de la Lealtad con destino al Panteón de Dolores.



Viernes 1 de noviembre 18:00 a 22:00 horas: Exhibición de ofrendas, verbena popular, venta de productos, presentaciones artísticas y premiación del concurso de ofrendas.



Sábado 2 de noviembre 10:00 a 16:00 horas: Exhibición de ofrendas, verbena popular y venta de productos.



“Cuando muera la tarde” busca rendir homenaje a la música mexicana y mantener viva una de las tradiciones más queridas del país, en un ambiente familiar, artístico y lleno de color. Con acciones como estas, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y la Secretaría del Medio Ambiente, bajo la dirección de Julia Álvarez Icaza Ramírez, reafirman su compromiso de promover actividades para el ocio y recreación de la ciudadanía en los espacios verdes urbanos.