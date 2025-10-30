Trabajan México y EUA en match comercial antes de revisar el T-MEC: Ebrard

-México y Estados Unidos buscan cerrar un nuevo entendimiento comercial antes de la revisión del T-MEC, programada para 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo confirmó tras reunirse con el representante comercial estadounidense, el embajador Jamieson Greer, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).



Celebrado el encuentro en Corea del Sur, Ebrard y Greer dieron seguimiento a la llamada telefónica sostenida recientemente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en la que ambos mandatarios acordaron que sus equipos continuarían negociando para fortalecer la relación económica bilateral.



Durante la conversación privada ambos funcionarios revisaron los avances en las negociaciones y delinearon los pasos a seguir para concretar un entendimiento previo que facilite la actualización del marco comercial trilateral.



El secretario Ebrard sostuvo también un encuentro con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. En su agenda, Ebrard incluyó reuniones con el ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelanda, Todd McClay, y con la ministra de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Relaciones Comerciales de Singapur, Grace Fu. Durante estos encuentros presentó el Plan México, una estrategia de promoción económica con la que el gobierno busca atraer inversiones sostenibles y diversificar los mercados de exportación.