Anuncian Belinda y Mariana Treviño nuevas funciones de ‘Mentiras All Stars’

Belinda y Mariana Treviño volverán a compartir escenario en Mentiras All Stars, luego del éxito que tuvieron en las funciones especiales de octubre, donde dieron vida a los personajes de Daniela y Lupita. Debido a la alta demanda del público, el musical ofrecerá tres nuevas presentaciones en noviembre, incluyendo una fecha con una invitada especial.



Durante la primera semana de octubre, Belinda y Mariana Treviño protagonizaron seis funciones que agotaron localidades en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.



El recibimiento del público superó las expectativas y, ante las solicitudes de quienes no pudieron asistir, la producción decidió programar nuevas fechas para noviembre.



Belinda expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido el musical y confirmó las nuevas funciones. La artista también adelantó que el espectáculo viajará a Puebla el 19 de noviembre, donde ofrecerán una presentación especial. Además, señaló que continúa desarrollando otros proyectos personales relacionados con su carrera musical.



El productor Alex Gou confirmó que, además de las fechas mencionadas por Belinda, el espectáculo tendrá una función más.



La presencia de Amanda Miguel será uno de los momentos más esperados del evento, ya que la intérprete argentina es la voz original de temas como ‘Él me mintió’ y ‘Castillos’, canciones que forman parte del repertorio emblemático de Mentiras, uno de los musicales más representativos del teatro mexicano contemporáneo.



Estrenada originalmente en 2009, Mentiras, el musical se ha consolidado como una de las obras más exitosas del teatro mexicano, con más de una década de presentaciones ininterrumpidas.



La versión All Stars, lanzada en 2025, reunió a actrices reconocidas de distintas generaciones para reinterpretar los icónicos personajes femeninos y rendir homenaje a la música pop de los años ochenta.



Belinda y Mariana Treviño, quienes participaron en la adaptación en una serie para Prime Video, trasladaron su química y energía al escenario teatral, generando una respuesta masiva del público y la crítica especializada.



Mentiras All Stars combina elementos de nostalgia, comedia y homenaje musical, reinterpretando los temas clásicos con nuevos arreglos y coreografías. La propuesta escénica también integra recursos audiovisuales y diseño escenográfico contemporáneo, manteniendo la esencia del montaje original.