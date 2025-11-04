Acusa Eric del Castillo a sus hijas Verónica y Kate de tenerlo en el abandono

Con 91 años de edad, el actor señala que se encuentra muy triste por la situación que está viviendo.

El actor mexicano Eric del Castillo es uno de los más queridos del entretenimiento en México, en los últimos días se ha visto en medio de la polémica tras lanzar un fuerte reclamo a sus hijas Verónica y Kate del Castillo.



Y es que señaló ante los medios de comunicación su tristeza por la falta de contacto y visitas de parte de sus dos hijas, por lo que les pidió pasar más tiempo con él y su esposa, Kate Trillo.



Y es que en compañía de su esposa, el actor expresó su inconformidad por la falta de unión entre su familia, ante ello confesó que desea pasar más tiempo con Kate y Verónica, pues envejece cada vez más.



“Hijita, ya ves si ya te plantas más, ¿eh? Igualmente, tú, Verónica, eso son puro pisa y corre en la casa nuestra. Oigan, no se olviden que sus padres cada día nos hacemos más mayores. Para que se pongan abusadas con los tiempos”, externó el famoso.



Kate Trillo confesó que a pesar de todo, sus hijas habían sido educadas muy bien, pues ninguna había caído en malas compañías, ni en sustancias adictivas.



Tanto la actriz Kate del Castillo y su hermana Verónica del Castillo reaccionaron a los reclamos hechos por su papá. Fue la misma Verónica quién respondió dentro de la publicación del video, donde aseguró: “Papi, no me regañes, yo vivo pegada a ustedes”.



Mientras que Kate del Castillo fue increpada por los reporteros, en medio de un evento, en donde aseguró que si los visita cuando viaja a México, sin embargo, debido a su trabajo hace lo que puede para verlos.



“Créeme que todos tenemos una vida, finalmente uno decide hacer su vida como quiera y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos de nuestra vida y estoy feliz con mis padres, porque a pesar de la edad que tienen están cuerdos perfectamente”, externó la actriz.