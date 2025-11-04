Inician obras de bacheo en Mexicaltzingo: Saray Benítez

Señaló que el compromiso de su gobierno es con el bienestar de todas y todos los habitantes del municipio.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, informó del inicio de los trabajos de bacheo del puente vehicular Guillermo Cano, señaló que se están llevando a cabo los servicios de mantenimiento de las diferentes vialidades del municipio, buscando garantizar la seguridad vial y los traslados más seguros y ágiles para todas y todos.



Señaló que durante la temporada de lluvias las labores se complicaron, pero ahora que las precipitaciones terminaron, se han retomado los trabajos con más fuerza, atendiendo la necesidad y urgencia de reparar las vialidades dañadas.



Señaló que el compromiso de su gobierno es con el bienestar de todas y todos los habitantes del municipio. Y finalizó: “avanzamos paso a paso cumpliendo con responsabilidad y mejorando nuestro municipio”.