Inician obras de bacheo en Mexicaltzingo: Saray Benítez

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, informó del inicio de los trabajos de bacheo del puente vehicular Guillermo Cano, señaló que se están llevando a cabo los servicios de mantenimiento de las diferentes vialidades del municipio, buscando garantizar la seguridad vial y los traslados más seguros y ágiles para todas y todos.
Señaló que durante la temporada de lluvias las labores se complicaron, pero ahora que las precipitaciones terminaron, se han retomado los trabajos con más fuerza, atendiendo la necesidad y urgencia de reparar las vialidades dañadas.
Señaló que el compromiso de su gobierno es con el bienestar de todas y todos los habitantes del municipio. Y finalizó: “avanzamos paso a paso cumpliendo con responsabilidad y mejorando nuestro municipio”.