UAEMéx entrega 18 mil becas y apoyos a estudiantes: Zarza Delgado

La rectora de la UAEMéx encabezó la entrega simbólica de becas y estímulos del periodo otoño 2025.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, hizo entrega simbólica de becas, apoyos y estímulos correspondientes al periodo otoño 2025.

Fue en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración donde Zarza Delgado hizo entrega de 21 de 18 mil 66 referencias de estos estímulos al estudiantado de los niveles medio superior, superior y estudios avanzados de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Zarza Delgado mencionó que la Transformación Universitaria se enfoca en la construcción de una institución cercana, incluyente y progresista que pone en el centro a las personas que la integran; por ello, esta entrega reconoce el esfuerzo diario, creatividad, disciplina y talento de sus estudiantes, quienes cuentan con el respaldo de la UAEMéx para su mejor desempeño y formación integral.

La rectora resaltó que durante las últimas semanas, se ha realizado un intenso y fructífero diálogo horizontal con el alumnado, con el propósito de retomar actividades en los espacios académicos y, de esta manera, seguir construyendo su futuro profesional con la calidad que caracteriza a la institución.

Destacó que para hacer frente a las expectativas de la comunidad universitaria, se deben redoblar esfuerzos y transformar los esquemas de asignación de becas a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, con el objetivo de brindar oportunidades que impulsen la formación ética, profesional y humanista de las y los jóvenes mexiquenses.

Puntualizó que seguirá reafirmando su voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de apoyo que permitan desplegar la totalidad del potencial de nuestras juventudes.

“Por ello, les invito a seguir construyendo una universidad más humanista, dedicada a extender su incidencia, responsabilidad y retribución social”, puntualizó.

La secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, comentó que estos apoyos son reflejo del compromiso que la Autónoma mexiquense tiene con las juventudes, asumiendo la responsabilidad de procurar el bien de toda su comunidad verde y oro.

Ortiz Reynoso aseveró que durante este semestre, más de 18 mil estudiantes de distintos espacios académicos son beneficiados con estos apoyos, con lo cual la UAEMéx fortaleció su permanencia y desarrollo académico, priorizando su formación para la construcción de una institución más equitativa, comprometida y solidaria.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

