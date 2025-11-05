Mara Lezama inicia obra municipal de drenaje sanitario y agua potable en Los Pinos

Se trata de una obra del municipio con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, en el inicio de la obra de construcción de la red de drenaje y agua potable de la colonia Los Pinos, que cumple 25 años de creación, en beneficio directo de casi mil 500 habitantes.



Se trata de una obra del municipio con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del orden de casi 37 millones de pesos, 28 millones 113 mil 704 pesos para drenaje sanitario, y 8 millones 841 mil 257 pesos para agua potable.



Rodeada de vecinos, la Gobernadora recordó que por años las familias de Los Pinos esperaron por mucho tiempo los servicios básicos más elementales: el agua potable y el drenaje. “Pero esto tiene una historia de olvido, por décadas, que hoy llega a su fin. Es resultado de la regularización, tarea que viene realizando Ana Paty”, citó la Gobernadora.



Destacó que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, cierra las brechas de desigualdad entre un desarrollo turístico de primer mundo con zonas donde viven las camaristas, el ayudante de cocina, el jardinero, el mesero, el barman, y todos quienes trabajan en la industria hotelera.



Por ello, añadió, los gobiernos de la Cuarta Transformación siguen el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que primero están los pobres, trabajando 24/7 de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en coordinación con los municipios, como se hace aquí con Ana Paty, en los que trabajamos con el pueblo y para el pueblo.



Antes de dar el banderazo simbólico, la presidenta Ana Paty Peralta anunció que este es el inicio, el primer paso para la urbanización de esta colonia, empezando con el drenaje, luego la pavimentación, con sus banquetas, en una colonia ya regularizada.



Dio a conocer que se está regularizando como nunca en Benito Juárez, en las que se trabajó en 117 colonias, siguiendo el ejemplo de justicia social de la gobernadora Mara Lezama.



Los Pinos se encuentra en la supermanzana 245. Aquí se instalarán 2 mil 488.11 metros lineales de red de drenaje sanitario, con 42 pozos, 391 registros sanitarios. Además, 2 mil 286 metros lineales de red de distribución de agua potable con la instalación de 391 tomas domiciliarias.