Peso mexicano cae a su peor nivel ante el dólar en dos meses

El mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana como en su último encuentro del año, a mediados de diciembre.

El peso mexicano se depreciaba debido a que una dividida Reserva Federal (Fed) estaba llevando a los inversionistas a reducir sus apuestas por un nuevo recorte de tipos de interés del banco central estadounidense.



La moneda nacional cotizaba en 18.6538 unidades, uno de sus peores niveles desde inicios de septiembre, con una pérdida de un 0.87%, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas referenciales, rondaba su nivel más alto en tres meses.



Los responsables de la Fed continuaron con opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos que enfrenta, un debate que se intensificará antes de su siguiente reunión de diciembre y en ausencia de datos suspendidos por al cierre parcial del Gobierno estadounidense.



