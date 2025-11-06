MÉXICO ENVEJECE RÁPIDO; EN 2040 LA MAYORÍA DE HABITANTES SERÁN ADULTOS MAYORES

-El país se acerca a un punto de inflexión demográfico; en menos de 15 años los adultos mayores serán mayoría, desafiando los sistemas de salud, pensiones y empleo.

México se encamina hacia un cambio demográfico sin precedentes: para el año 2040, la mayoría de sus habitantes serán adultos mayores. Esta transformación marcará el fin del llamado bono demográfico —la etapa en que la población económicamente activa supera a la dependiente— y exigirá una profunda reconfiguración de las políticas públicas, los sistemas de salud y las finanzas nacionales.



Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2040 los menores de 15 años representarán apenas el 18% de la población, mientras que los adultos mayores superarán el 25%. Esto significa que México dejará atrás su ventaja poblacional juvenil, lo que impactará directamente en la productividad, el mercado laboral y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.



Aunque el envejecimiento representa un reto, también abre oportunidades. La llamada economía plateada —el conjunto de bienes y servicios dirigidos a personas mayores— podría convertirse en un motor económico. Se estima que este sector generará hasta 518 mil millones de dólares en primas de seguros a nivel global en la próxima década. En México, esto implicará el desarrollo de productos financieros especializados, vivienda adaptada, turismo geriátrico y tecnologías de asistencia.



El sistema de salud deberá transitar de un modelo curativo a uno preventivo y gerontológico. Se requerirá una mayor formación de médicos geriatras, infraestructura hospitalaria adaptada y programas de atención integral que incluyan salud mental, nutrición y movilidad. Instituciones como el INAPAM ya trabajan en la formación de profesionales con perspectiva gerontológica y en la promoción de la autonomía e independencia económica de los adultos mayores.



El envejecimiento también presionará las finanzas públicas. Aumentará la demanda de pensiones, subsidios y servicios médicos, mientras que la base tributaria podría reducirse si no se compensa con productividad o innovación. Expertos advierten que es urgente rediseñar los esquemas de retiro y fomentar el ahorro desde edades tempranas.



México no está solo. Para 2030, habrá más de 1,400 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, y el 80% vivirá en países emergentes. La vejez ya no es una excepción, sino una nueva normalidad que exige políticas públicas inclusivas, sostenibles y con visión de largo plazo.