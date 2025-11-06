MÉXICO ENVEJECE RÁPIDO; EN 2040 LA MAYORÍA DE HABITANTES SERÁN ADULTOS MAYORES

-El país se acerca a un punto de inflexión demográfico; en menos de 15 años los adultos mayores serán mayoría, desafiando los sistemas de salud, pensiones y empleo.

México se encamina hacia un cambio demográfico sin precedentes: para el año 2040, la mayoría de sus habitantes serán adultos mayores. Esta transformación marcará el fin del llamado bono demográfico —la etapa en que la población económicamente activa supera a la dependiente— y exigirá una profunda reconfiguración de las políticas públicas, los sistemas de salud y las finanzas nacionales.

Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2040 los menores de 15 años representarán apenas el 18% de la población, mientras que los adultos mayores superarán el 25%. Esto significa que México dejará atrás su ventaja poblacional juvenil, lo que impactará directamente en la productividad, el mercado laboral y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Aunque el envejecimiento representa un reto, también abre oportunidades. La llamada economía plateada —el conjunto de bienes y servicios dirigidos a personas mayores— podría convertirse en un motor económico. Se estima que este sector generará hasta 518 mil millones de dólares en primas de seguros a nivel global en la próxima década. En México, esto implicará el desarrollo de productos financieros especializados, vivienda adaptada, turismo geriátrico y tecnologías de asistencia.

El sistema de salud deberá transitar de un modelo curativo a uno preventivo y gerontológico. Se requerirá una mayor formación de médicos geriatras, infraestructura hospitalaria adaptada y programas de atención integral que incluyan salud mental, nutrición y movilidad. Instituciones como el INAPAM ya trabajan en la formación de profesionales con perspectiva gerontológica y en la promoción de la autonomía e independencia económica de los adultos mayores.

El envejecimiento también presionará las finanzas públicas. Aumentará la demanda de pensiones, subsidios y servicios médicos, mientras que la base tributaria podría reducirse si no se compensa con productividad o innovación. Expertos advierten que es urgente rediseñar los esquemas de retiro y fomentar el ahorro desde edades tempranas.

México no está solo. Para 2030, habrá más de 1,400 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, y el 80% vivirá en países emergentes. La vejez ya no es una excepción, sino una nueva normalidad que exige políticas públicas inclusivas, sostenibles y con visión de largo plazo.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

Repuntan el peso y la Bolsa Mexicana tras una serie de pérdidas

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional cotizaba en 18.6060 por dólar. El peso y La Bolsa Mexicana de Valores avanzaban recuperando parte del terreno cedido …

Se fortalecen políticas de salud escolar con planteles libres de comida chatarra: Mario Delgado

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Señaló que este porcentaje consolida la implementación de la estrategia Vive saludable, vive feliz, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum El secretario …

Marina del Pilar consolida la atención, protección y justicia para las mujeres en Baja California

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Afirmó que con la creación de la Secretaría de las Mujeres en 2025, Baja California dio un paso decisivo para fortalecer el …

Presenta Clara Brugada Decálogo rumbo al Mundial 2026 en CDMX

6 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno anunció que se llevará a cabo una clase masiva de fútbol, que se realizará el primero de marzo …

Impulsa alcaldía Álvaro Obregón conocimiento e innovación con visión global

6 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-El primer Clúster Universitario de Alto Nivel en México es una alianza sin precedentes que articula a universidades, empresas, gobierno y sociedad …

UAEMéx y CONCAEM firman convenio, impulsando la innovación y comercio del sector artesanal

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Este convenio simboliza la voluntad institucional de construir puentes entre el conocimiento y la práctica para impulsar proyectos artesanales. La rectora Martha …

Delfina Gómez da banderazo de inicio a construcción de Teatro al aire Libre en Texcoco

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En la Alameda Municipal de Texcoco se construirá un teatro al aire libre inclusivo, con capacidad para mil personas La Gobernadora del …

Gran Circuito Cultural y Turístico Edoméx rompe récord de asistencia con más de 85 mil personas

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Del 28 de octubre al 4 de noviembre, Toluca se llenó de artesanías, tradiciones y una oferta de actividades para disfrutar en …

IEEM se enfocará en 2026 a fortalecer habilidades digitales de su personal

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán cursos y capacitaciones que el personal recibirá durante el siguiente año, como parte de la Agenda de Actualización 2026. El …

Ricardo Moreno entrega Premio Municipal del Deporte 2025

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Reconoció el talento de los 12 galardonados, además de su trayectoria y espíritu deportivo, señalando que son ejemplo de inspiración y dedicación. …

Metepec sigue innovando para tu seguridad, presenta la app CAS: Fernando Flores

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Con CAS, los fraccionamientos y residenciales tienen una herramienta gratuita para controlar accesos y mejorar la comunicación entre vecinos. Así lo informó …

San Mateo Atenco recibe a Marcus Dantus para asesorar a emprendedores

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante la bienvenida al empresario, Muñiz Neyra destacó la trayectoria de Marcus Dantus como un líder que ha hecho del riesgo una …

Cae la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Semifinales

6 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

La selección de Países Bajos logró la victoria solo por la mínima diferencia, y buscarán el titulo ante Corea del Norte. El …

Dua Lipa presenta su nueva línea de cuidado de la piel

6 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La cantante lanza su esperada línea con productos que combinan ciencia y bienestar. La cantante Dua Lipa lanzó oficialmente ‘DUA’, su primera …

PRESENTA SHEINBAUM “PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA”

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La seguridad se sostiene con justicia, desarrollo y respeto a la vida, señaló.-Se basa en tres ejes:1. Seguridad y Justicia2. Desarrollo económico …

Peso mexicano cae a su peor nivel ante el dólar en dos meses

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana …

Aprueban diputados PEF 2026 en lo general

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones se aprobó a pesar de críticas en materia de seguridad. La …

Mara Lezama inicia obra municipal de drenaje sanitario y agua potable en Los Pinos

5 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se trata de una obra del municipio con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. La gobernadora …

Han salido de la pobreza en CDMX alrededor de 850 mil personas: Clara Brugada

5 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Señaló que se trabaja en construir una ciudad libre de pobreza, alta en igualdad, rica en derechos, baja en carbono y con …

Superamos en Miguel Hidalgo temporada de lluvias con éxito, con cero inundaciones: Tabe

5 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-“Podemos presumir un saldo blanco en cuanto a la protección del patrimonio de nuestros vecinos”, afirmó. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, …

Buen Fin dejará una derrama de 28 mil mdp en el Edoméx: Canaco

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En promedio los mexiquenses gastarán alrededor de cinco mil pesos en sus compras Este próximo Buen Fin 2025 en el Estado de …

Impulsa Edoméx creación de Juzgados LIBRES para atención con perspectiva de género: Delfina Gómez

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se coordinan esfuerzos interinstitucionales con el objetivo de afinar el modelo del nuevo juzgado especializado. En seguimiento a las estrategias para fortalecer …

GEM respalda “Operación Caudal”; es un modelo de coordinación y legalidad en el Edoméx

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se diseñó con rigor técnico, investigación previa y protocolos jurídicos para dar certeza a la ciudadanía, para fortalecer el combate a los …

Cerrará Compañía Universitaria de Teatro 2025 con cuatro puestas en escena

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Los programas permanentes continuarán con sus actividades culturales de manera gratuita. Informó la Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma …

Se amplían en Metepec las especialidades de “Médico en tu Casa”

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

De acuerdo a lo informado se han añadido cinco nuevas especialidades gratuitas al exitoso programa. En el municipio de Metepec, el presidente …

Isaac Montoya: el alcalde mexiquense mejor posicionado a nivel nacional

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Montoya alcanzó una aprobación ciudadana de 54.6 puntos. Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, se posicionó como el alcalde mejor evaluado …

Lerma busca acercar el conocimiento científico y tecnológico a la niñez: Ramírez Ponce

5 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Este tipo de actividades desarrolla en los pequeños habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo. En el …

No pudo la Selección Mexicana contra Corea del Sur en su debut

5 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

No arrancó con el pie derecho en su partido de inicio en el Mundial Sub-17 Qatar 2025. Mal inicio de la Selección …

Fátima Bosch insultada en Miss Universe 2025 por el anfitrión oficial

5 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La mexicana afirmó: “Vine a ser una voz, no soy una muñeca que vestir”. Un tenso momento se registró entre la representante …

¡LITERAL FIN DE SEMANA DE MUERTOS! SE REGISTRAN 175 ASESINATOS EN 2 DÍAS

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Entre los estados que registraron más decesos se encuentran la Ciudad de México, Baja California y Guanajuato De acuerdo al informe de …

Remesas en México cayeron 5.5% durante septiembre

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Este mismo comportamiento anual incorpora un sexto mes consecutivo de mengua respecto del dinamismo observado en la entrada de remesas del año …

México supera los 22 millones de empleos formales: Zoé Robledo

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

De los puestos creados de enero 2024 a octubre 2025, el 87.4% fueron permanentes, mientras que del total de puestos afiliados al …

Recibieron 400 mil personas mayores pensiones durante gobierno de Marina del Pilar

4 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

La mandataria resaltó el decidido apoyo y el afecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia Baja California. En Baja California 400 …

Clara Brugada encabeza Consulta Regional en CDMX sobre el T-MEC

4 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Hace un claro llamado a fortalecer las nuevas inversiones. La Jefa de Gobierno afirmó que la ciudad se ha convertido en un …

Rojo de la Vega encabeza rehabilitación de fachadas en Santa María La Ribera y Tepito

4 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La alcaldesa no solo supervisó, sino que participó directamente en la pinta de tres inmuebles en Santa María la Ribera y la …

Esfuerzo coordinado permite bajar 31% homicidio doloso en Edoméx: Horacio Duarte

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, dijo que en las Mesas de Paz se fortalecen acciones para reducir la incidencia …

“Estamos con usted, Presidenta Sheinbaum”; Delfina Gómez y presidentes municipales respaldan estrategia de seguridad

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-A 221 días de la Estrategia Operativa Oriente han disminuido 19% homicidios dolosos y 52% el robo de vehículos en esa región.-El …

GEM impulsa primer Consejo Económico, Social y Ambiental del país: Horacio Duarte y Laura González

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, dijo que se impulsa la creación de más de 200 mil empleos formales que …

UAEMéx entrega 18 mil becas y apoyos a estudiantes: Zarza Delgado

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora de la UAEMéx encabezó la entrega simbólica de becas y estímulos del periodo otoño 2025. La rectora de la Universidad …

Festival Internacional de las Cuatro Casas en Naucalpan fue todo un éxito: Isaac Montoya

4 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez destacó la importancia de promover espacios donde la cultura sea el eje de la convivencia social Fueron más de 50 …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.