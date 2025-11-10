Inicia Manuel Vilchis trabajos de pavimentación en San Lorenzo Cuauhtenco

-Reiteró que su administración continuará supervisando el avance de las obras para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y los plazos establecidos.

El gobierno municipal de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, encabezó el inicio de los trabajos de pavimentación de la calle San Lorenzo, ubicada en el Ejido de San Lorenzo Cuauhtenco.



Durante la ceremonia de inicio, Vilchis Viveros señaló que esta obra fue largamente esperada por las y los vecinos de la zona.



Las autoridades locales, señalaron que esta intervención, forma parte del programa de infraestructura urbana del gobierno de Zinacantepec, que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias del municipio.



Señaló Vilchis Vivero: “Cada nueva pavimentación representa un paso firme hacia un municipio más conectado, ordenado y con mejor infraestructura”.



Durante el evento y ante vecinas y vecinos del lugar, se destacó que estas acciones responden al compromiso de seguir transformando el territorio con hechos.



Vilchis Viveros afirmó que con cada nueva pavimentación en Zinacantepec, se da un paso firme hacia un municipio más conectado, ordenado y con mejor infraestructura.



Reiteró que su administración continuará supervisando el avance de las obras para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y los plazos establecidos, en beneficio de la comunidad.



“Seguimos cumpliendo compromisos y avanzando con hechos, construyendo juntos el Zinacantepec que todas y todos merecemos”, finalizó Vilchis Viveros.