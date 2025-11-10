IHAEM reconoce desempeño hacendario de gobierno de Mexicaltzingo

El galardón fue entregado durante la XXVI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios.

El municipio de Mexicaltzingo, encabezado por la presidenta municipal Saray Benítez Espinosa recibió una Mención Regional por su destacado desempeño recaudatorio en la Región Hacendaria Valle de Toluca Centro, como parte del Reconocimiento del Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón”, durante la XXVI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, encabezado por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM).



Este hecho sin precedentes, señaló Saray Benítez Espinoza, refleja el compromiso y esfuerzo conjunto de todas y todos los que, día a día, trabajamos por nuestro municipio; el Reconocimiento Regional nos sitúa al municipio entre los más eficientes de la región Valle de Toluca Centro.



Benítez Espinoza destacó que este logro es resultado del trabajo coordinado de su administración y del compromiso de los servidores públicos municipales; reconoció el esfuerzo diario de quienes trabajan por un Mexicaltzingo responsable, transparente y con finanzas sanas.”, afirmó la alcaldesa.



“Seguimos poniendo en alto el nombre de Mexicaltzingo, demostrando que somos una administración responsable, transparente y comprometida con las finanzas públicas”, señaló al recibir el reconocimiento Saray Benítez.



Con este reconocimiento, Mexicaltzingo marca un precedente positivo en materia de recaudación y administración de recursos, consolidándose como un ejemplo de eficiencia en el manejo hacendario dentro del Estado de México.