UAEMéx presenta modelo educativo para gestión 2025–2029

-Durante el evento reconoció con Nota Laudatoria 2025 a académicas y académicos de la UAEMéx.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó la presentación de la Secretaría Académica y la entrega de la Nota Laudatoria 2025, un acto que reafirma el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con la calidad educativa y la dignificación del trabajo docente.



En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, Zarza Delgado reconoció la trayectoria y labor de 24 académicas y académicos distinguidos con la Nota Laudatoria, un galardón que simboliza la productividad, eficiencia y pasión por la mejora continua del profesorado universitario.



“Sigamos avanzando con compromiso para construir una universidad con espíritu progresista que ofrezca a toda su comunidad las mismas oportunidades de desarrollo profesional, donde la educación pública siga siendo la herramienta más poderosa para el progreso y la transformación social”, destacó.



En este marco, el secretario académico, Francisco Herrera Tapia, presentó la nueva denominación y funciones de la Secretaría Académica, así como el modelo educativo con sentido transformador que guiará la gestión universitaria 2025–2029. Este modelo, de enfoque socio-crítico y humanista, coloca al estudiantado al centro de la atención universitaria, con el propósito de fortalecer la calidad, la pertinencia social y la innovación pedagógica.



Asimismo, Herrera Tapia subrayó que la excelencia académica de la UAEMéx se vincula directamente con la innovación y la evolución continua, y explicó que el proyecto institucional promueve principios como la equidad, la interculturalidad, la sostenibilidad y la cultura de paz.



“Se trata de una educación cercana, incluyente y progresista, que fortalezca el pensamiento crítico del estudiantado y su capacidad para resolver los desafíos de la sociedad contemporánea”, puntualizó.



Durante su intervención, el profesor Héctor Manuel Tlatoa Ramírez, docente de la Facultad de Medicina y en representación de los galardonados, expresó que recibir la Nota Laudatoria representa el reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes ven en la docencia un acto de servicio y compromiso con las y los jóvenes universitarios.



El evento contó con la presencia de integrantes del gabinete universitario, del Colegio de Directores y centros universitarios, quienes fueron testigos de la entrega del reconocimiento a las y los siguientes académicos distinguidos:



Escuela Preparatoria:*



Plantel “Nezahualcóyotl”, Issac Valdespín López; Plantel “Cuauhtémoc”, Amelia Guadalupe Sánchez Calderón; Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.”, Orlando Héctor Rosas Luarca; Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, María de Lourdes Reyes Pérez; Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, Xiomara Rodriguez Mondragón.



Facultades:*



Arquitectura y Diseño, María Trinidad Contreras González; Ciencias de la Conducta, Aristeo Santos López; Economía, Noelly Karla Sarracino Jiménez; Enfermería y Obstetricia, Patricia Cruz Bello; Geografía, Noel Bonfilio Pineda Jaimes; Medicina, Héctor Manuel Tlatoa Ramírez; Medicina Veterinaria y Zootecnia, Mona Mohamed Mohamed Yasseen Elghandour; Planeación Urbana y Regional, María Estela Orozco Hernández.



Centros Universitarios:*



Amecameca, María del Pilar Silva Rivera; Atlacomulco, Alberto Garduño Martínez; Ecatepec, Patricia Delgadillo Gómez; Nezahualcóyotl, Víctor Manuel Durán López; Temascaltepec, Rebeca Osorio González; Valle de Chalco, Anabelem Soberanes Martín; Valle de México, Víctor Manuel Landassuri Moreno: Valle de Teotihuacan, Verónica Ortega Cabrera; Zumpango, Yissel Hernández Romero; Unidad Académica Profesional Huehuetoca, María del Pilar Lugo Mendoza; Instituto de Estudios Sobre la Universidad, Octavio Márquez Mendoza.



Con este reconocimiento, la UAEMéx refrenda su compromiso con la excelencia y la transformación educativa, honrando a quienes hacen de la enseñanza un ejercicio de inspiración, servicio y desarrollo social.