Refuerza GEM acciones contra cáncer de mama durante octubre

-Durante el “Mes Rosa”, el ISSEMYM organizó foros, pláticas, caminatas e iluminó edificios públicos, además especialistas fortalecieron la cultura de prevención y detección oportuna.

El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), reforzó en octubre sus acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama, en el marco del “Mes Rosa”.



Se ofrecieron pláticas de sensibilización y concientización para la prevención de esta enfermedad en diversas unidades médicas, con asesorías personalizadas de autoexploración. Además de llevar a cabo un foro para la actualización médica especializada, el cual se encuentra disponible en el canal de YouTube institucional: IssemymVideo.



El ISSEMYM también iluminó de color rosa los edificios de sus unidades médicas y administrativas, al tiempo que colocó moños representativos en su edificio central y en el Centro Oncológico Estatal, como símbolo internacional de solidaridad y esperanza, frente a esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres en todo el mundo.



Igualmente, la asociación Apoyo Voluntario ISSEMYM, A.C., realizó la entrega de cinco pelucas oncológicas y 15 prótesis mamarias a mujeres beneficiarias, contribuyendo a fortalecer su autoestima y confianza.



Como parte de dichas actividades conmemorativas, más de 350 mujeres participaron en la cuarta edición de la Caminata por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, organizada por la Clínica de Consulta Externa Alfredo del Mazo Vélez, la cual recorrió desde la sede de esta unidad hasta la Alameda Central de Toluca, en una sola voz: el cáncer se puede superar si se detecta a tiempo.



Bajo la filosofía de El Poder de Servir, el Gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de los sectores más vulnerables. En este sentido, el ISSEMYM continuará impulsando programas de prevención, promoviendo hábitos saludables y generando espacios de acompañamiento para quienes enfrentan el cáncer de mama y sus consecuencias.