Recibe San Mateo Atenco el premio ALMA 2025 por el programa “Seguro Sí”

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, fue la encargada de recibir el galardón que se le entregó al municipio en los Premios ALMA 2025.



El reconocimiento fue otorgado por la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC), por la implementación del programa Apoyos Municipales “Seguro Sí”, una iniciativa que ofrece atención médica gratuita y de calidad a las familias atenquenses.



Muñiz Neyra lo dio a conocer mediante sus redes sociales, en donde agradeció el reconocimiento:



“Con especial orgullo les comparto que esta noche fuimos galardonados en los Premios ALMA 2025 por la implementación del programa Seguro Sí. Gracias a la confianza de mis vecinas y vecinos y al trabajo de todo el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco 2025-2027, esta iniciativa que brinda atención médica gratuita y de primera calidad es una realidad”, expresó.



Agradeció a la AMMAC por el distintivo, señalando que a San Mateo Atenco les llena de emoción; además de motivarlos a continuar trabajando y cumpliendo por los atenquenses.



Durante la ceremonia, la Muñiz Neyra tuvo la oportunidad de saludar y compartir experiencias con presidentas y presidentes municipales de todo el país, destacando la importancia de impulsar políticas públicas con sentido social y humano.



Con este reconocimiento, San Mateo Atenco se posiciona como un referente en innovación y compromiso con la salud y bienestar de sus habitantes.