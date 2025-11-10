Clara Brugada se reúne con el gobernador de New Jersey con el objetivo de hermanar a ambos pueblos

-Brugada Molina destacó la política migratoria implementada por Murphy en el estado de Nueva Jersey, la cual está enfocada a la protección de migrantes mexicanos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, celebró una reunión con el gobernador del estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, Phil Murphy, en donde fueron abordados temas cruciales como la preparación de ambas entidades para la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuya inauguración será en la Ciudad de México y su conclusión en la localidad estadounidense, así como el reconocimiento a políticas de protección y respeto a migrantes.



Durante el encuentro, Brugada Molina destacó la política migratoria implementada por Murphy en el estado de Nueva Jersey, la cual está enfocada a la protección de migrantes mexicanos.



“Quiero reconocer la política pública migratoria que usted ha tenido de proteger a los migrantes mexicanos, miles que sabemos que están allá y nos da gusto reconocerlo; y compartimos con su gobierno este proyecto que tiene: querer una sociedad libre, con prosperidad y que combata desigualdades”, afirmó la mandataria capitalina.



En el aspecto deportivo, la Jefa de Gobierno expuso que la capital del país, tricampeona en organizar mundiales de futbol, al albergar tres inauguraciones de este magno torneo, se prepara para recibir a los más de 5 millones de visitantes en 2026, por lo que destacó que se impulsa la rehabilitación de 500 canchas de futbol para impulsar este deporte, al igual que el torneo Ollamaliztli con participación de 7 mil niñas, niños y jóvenes, y no solo ser una ciudad espectadora, sino la más deportiva.



Asimismo, Brugada compartió durante la reunión que se buscará descentralizar la fiesta mundialista y llevarla a las 16 alcaldías, espacios en los que se podrán ver de manera gratuita los 104 partidos y disfrutar de actividades culturales, artísticas y gastronómicas para vivirlo de la mejor manera posible bajo la consigna de “Un Mundial de juego limpio y sociedad justa”, donde se puedan imprimir los valores de la ciudad y celebrar “un mundial sin clasismo, sin machismo, sin discriminación, un mundial sin xenofobia”.



Y como parte de las actividades previas a recibir la justa del futbol internacional, el 31 de mayo se buscará romper un récord Guinness con la ola más grande del mundo con una participación estimada de 500 mil personas, misma que irá desde el Zócalo capitalino hasta el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) a lo largo de 16 kilómetros.



La líder del Ejecutivo local dijo que entre las propuestas que se podrían realizar esta un partido femenil durante el mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde aprovechó para reconocer a la histórica selección femenil mexicana que quedó en segundo lugar a nivel Mundial en 1971, esto, al señalar que la justa deportiva es un evento excluyente y que sería una ocasión para dar a conocer nuestra posición sobre el tema de género.



Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey coincidió en el enfoque de integración y comunidad para la realización de la Copa Mundial de Fútbol donde todas y todos puedan celebrar y participar, así como en generar acciones con una visión de legado.



Murphy comentó que se llevará a cabo un gran festival de aficionados en el Liberty State Park con capacidad para 45 mil a 50 mil personas; así como uno que ya se realiza en el Rockefeller Center; y a los cuales se sumarán más actividades, incluyendo reuniones vecinales certificadas por la FIFA en Nueva Jersey y en todo Estados Unidos.



Destacó que Nueva Jersey, de acuerdo a diversos indicadores, es el estado más diverso de Estados Unidos, en el cual, aseveró, viven más de 200 mil personas provenientes de la diáspora mexicana, y cuya población latina total asciende a 2.8 millones de los 9.5 millones de habitantes con los que cuenta la entidad. Además, destacó que la comunidad latina genera un PIB de 127 mil millones de dólares al año.