SUTEYM y Difem firman convenio de Sueldos y Prestaciones 2025

Aproximadamente 1300 personas servidoras públicas que laboran en dicho organismo se beneficiaron con esta signa

Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), y Karina Labastida Sotelo, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, presidieron la firma del Convenio de Sueldos y Prestaciones Socioeconómicas del presente año.



“El ser representante sindical no equivale a la confrontación, al contrario, debemos tener la capacidad de dialogar y, sobre todo, tener conciencia de la importancia que tiene la institución a la que pertenecemos”, dijo Cahue Calderón en la firma.



En la Casa del Servidor Público Mexiquense, el dirigente estatal resaltó la importancia del trato y visión humanista de quienes encabezan las dependencias, pues, señaló, las y los trabajadores deben ser vistos como tales y no como números o máquinas. Puntualizó que la familia suteymista sabe retribuir y coadyuvar para fortalecer a las instituciones y alcanzar las metas y objetivos gubernamentales.



En su momento, Karina Labastida, directora general del Difem, expresó que más que un convenio es un acuerdo mutuo para continuar laborando como hasta ahora: “porque somos un gran equipo y así lo tenemos que ver. Creo que ha sido uno de los grandes logros que aquí no vemos distinciones…”, destacó.



Asimismo, reconoció el liderazgo de Herminio Cahue y Alfonso Gil por dar muestra de un sindicalismo responsable, que se construye a través del diálogo, el entendimiento, la transparencia y el acabar con la corrupción.



En la exposición de motivos, Alfonso Adán Gil Morán, secretario general de la sección Suteym Difem, Imiem y Japem, agradeció el acompañamiento del Secretario General de la organización a la membresía. De igual manera, manifestó su reconocimiento a la relación institucional que ha mantenido con la Directora General del organismo, pues, aseveró, se ha basado en el respeto y el fortalecimiento del capital humano.



Aproximadamente 1300 personas servidoras públicas que laboran en dicho organismo se beneficiaron con esta signa, en la que se consolidaron importantes logros para las y los trabajadores, entre los que destacan aumentos económicos considerables, a varias colaterales y diversos cambios administrativos