Toluca avanza en recuperación de espacios: Ricardo Moreno

Se ocupan predios abandonados por años para beneficio de la población

Con espacios públicos más limpios, seguros y ordenados, el Gobierno municipal de Toluca reitera su compromiso de garantizar el Derecho a la Ciudad para la población; además de utilizar locales y predios de la administración, que estaban abandonados, para que diversas dependencias ofrezcan sus servicios a la ciudadanía.



Fue durante la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, donde Ricardo Moreno Bastida explicó que esta administración ha logrado recuperar y ocupar los espacios públicos, aun en eventos nocturnos, teniendo como prueba la exitosa edición de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, que gracias a la estrategia de rehabilitación, devolvió a la zona del Mercado Juárez su esencia como principal punto de encuentro para las festividades masivas.



Reiteró que la estatua de Cuauhtémoc continuará en la Alameda y, como parte de este derecho, también se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación a fin de devolverle su brillo, esplendor y color, como los realizados en el Jardín Zaragoza, el cual ya es disfrutado por las familias, cumpliendo con ello el objetivo de retomar los parques como lugares de encuentro.



Moreno Bastida reafirmó que, como parte del derecho a la ciudad, se han recuperado locales y predios del Ayuntamiento que se encontraban abandonados y olvidados para ponerlos al servicio de la ciudadanía, a fin de que se ocupe el patrimonio para su beneficio.



Aseguró, han sido los convenios con diversas dependencias federales, estatales e instancias como la Cruz Roja Mexicana que próximamente ocupará cuatro locales comerciales, desaprovechados por años, para establecer una sub sede en Los Sauces y, en un par de semanas, la zona de Santín tendrá un Centro de Control y Bienestar Animal zona norte.