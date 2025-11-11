Firman UAEMéx y Secretaría de Medio Ambiente convenio para fortalecer proyectos ambientales

-La rectora resaltó que esta colaboración representa la materialización de una visión compartida, y reconoce los actuales problemas medioambientales.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, Alhely Rubio Arronis, firmaron un convenio general de participación, que atestiguó la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García.



En el Centro Universitario Amecameca de la Autónoma mexiquense, la rectora sostuvo que la Administración 2025-2029 de la UAEMéx construye las bases para consolidar una institución progresista, humanista e innovadora que contribuya al avance del Estado de México, donde las y los universitarios sean protagonistas de una Transformación Universitaria que ofrezca un desarrollo sostenible y fortalezca su responsabilidad medioambiental en beneficio y servicio de la sociedad.



Lo anterior con base en el fortalecimiento del vínculo entre la sociedad y la academia que permita generar mejores condiciones medioambientales en la entidad mexiquense.



La rectora resaltó que este documento representa la materialización de una visión compartida, donde la Autónoma mexiquense reconoce los actuales problemas medioambientales y exige soluciones reales e interdisciplinarias, con fundamentos científicos y responsabilidad social.



Destacó que estos desafíos necesitan políticas públicas, acciones comunitarias y universidades comprometidas con la transformación de los esquemas tradicionales de actuación.



Puntualizó que este instrumento permitirá que el estudiantado de las áreas de ciencias ambientales, veterinaria, biología, física, química, ciencias sociales y tecnológicas participen directamente con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para desarrollar investigación con impacto e incidencia social.



Al acto acudieron los secretarios de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, Rubio Arronis destacó que esta firma de convenio permitirá ampliar los horizontes institucionales para generar políticas públicas más conscientes, en beneficio de la sociedad.



Aseveró que el vínculo entre el gobierno estatal y la academia obedece a las acciones medioambientales encabezadas por la maestra Delfina Gómez Álvarez, para la construcción de una entidad más plural, donde todas y todos los mexiquenses tengan voz y participación en estas actividades.



Por ello, subrayó Alhely Rubio Arronis, este convenio generará una agenda nutrida, permanente y robusta que permita cuidar y proteger el medio ambiente, sentando las bases de un mejor futuro para el Estado de México.



Mariana Ortiz Reynoso enfatizó que esta participación conjunta refleja la voluntad colectiva de construir alianzas que impulsen el bienestar social, el desarrollo académico y la sustentabilidad ambiental, fortaleciendo la formación de estudiantes más conscientes de su papel como agentes de cambio en la defensa del entorno natural y con gran incidencia social.



En el marco de la firma de este instrumento de colaboración, Rafael Eugenio Parrilla Arroyo, profesional destacado en el ámbito del desarrollo rural y la gestión ambiental en el Estado de México, dictó la conferencia “Pulmones verdes del Iztaccíhuatl: retos y desafíos”. Asimismo, las autoridades estatales, universitarias y municipales realizaron un recorrido por el Reciclatón 2025.