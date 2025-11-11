Mando Unificado Oriente consolida resultados en Texcoco: Delfina Gómez

Además, se señaló que con la Estrategia Operativa Oriente también disminuyó el 49% del robo de vehículos, gracias a la estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno a 229 días de implementar el plan de seguridad en la región.

El Mando Unificado Oriente, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cumple 229 días de operación con resultados contundentes en Texcoco; en comparación con el mismo periodo previo a la implementación de la Estrategia Operativa en la región, los homicidios dolosos disminuyeron 35% y el robo de vehículos cayó 49%, consolidándose el impacto positivo del despliegue.



“Hoy, presidí la Mesa de Paz en mi querido Texcoco, en donde se registra la disminución del 35% en homicidio doloso y el 49% en robo de vehículo, durante los primeros 229 días de la implementación del Mando Unificado Oriente.



En coordinación, el Gobierno federal, el Estado y los municipios trabajamos con estrategias y acciones para construir entornos de paz para las familias mexiquenses. El Poder de Servir”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.



Durante la Mesa de Paz, autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informaron que en este municipio del 1 al 8 de noviembre se registró solo un homicidio y cinco robos de automotores, lo que refleja la estrecha coordinación de los tres niveles de gobierno para avanzar en la construcción de entornos seguros para las familias texcocanas.



El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco, articulando patrullajes, inteligencia y presencia territorial.



En la Mesa 211 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.