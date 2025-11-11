Pide Mauricio Tabe fondo especial para el Mundial 2026

La alcaldía ya elaboró un diagnóstico y un proyecto que contempla los servicios prioritarios que deberán reforzarse

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió formalmente al Gobierno de la Ciudad de México una ampliación presupuestal de 182 millones de pesos para atender las necesidades extraordinarias que la demarcación enfrentará antes y durante el Mundial de Fútbol 2026.



Explicó que, aunque el gobierno capitalino aún no envía el techo presupuestal para 2025, la alcaldía ya elaboró un diagnóstico y un proyecto que contempla los servicios prioritarios que deberán reforzarse durante la justa mundialista, pues Miguel Hidalgo concentrará gran parte de la actividad turística, gastronómica y comercial en la capital.



De acuerdo con Tabe, el desglose de la solicitud de recursos contempla:



-100 millones de pesos para seguridad, lo que permitiría contratar 100 elementos adicionales en dos turnos.



-70 millones de pesos destinados a limpieza de calles, bacheo, repavimentación, balizamiento, alumbrado, drenaje y poda.



-5 millones de pesos para fortalecer el área de vía pública y Jurídico y Gobierno.



-7 millones de pesos para protección civil, incluida la compra de ambulancias y equipo de rescate.



El edil subrayó que la alcaldía necesita recursos suficientes para garantizar la mejor experiencia posible a los visitantes que llegarán durante el evento y para que la CDMX luzca como un destino turístico internacional.



Mauricio Tabe adelantó que en los próximos días presentará la propuesta para crear un Fondo Mundialista, que permita coordinar esfuerzos entre el gobierno capitalino y las alcaldías que recibirán la mayor afluencia de visitantes.



Aseguró que está listo para participar en las mesas de trabajo, pero dejó claro que no aceptará que se les asignen responsabilidades sin los recursos necesarios.



“Asumimos responsabilidad juntos contando con los recursos suficientes para enfrentar esta demanda extraordinaria de servicios y seguridad”.