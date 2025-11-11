Critica Enrique Vargas recorte presupuestal en seguridad para 2026

Mencionó que las instituciones de seguridad tendrán menos recursos para combatir la inseguridad.

El Senador Enrique Vargas del Villar señaló durante un encuentro con universitarios que el próximo año la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública tendrán menos recursos para combatir la inseguridad.



Vargas del Villar, sostuvo frente a los alumnos del programa de liderazgo (GENERA) de la licenciatura en administración pública y gobierno de la Universidad Anáhuac Campus Norte, que lamentaba que el gobierno federal lejos de incrementar los recursos para seguridad en el país los haya disminuido a pesar de venir de un sexenio fallido que dejó 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos.



Mencionó que las y los Diputados de Morena y sus aliados aprobaron el presupuesto de egresos de la federación para el 2026; en el cual, tanto la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y los Estados y Municipios tendrán menos dinero para combatir la inseguridad debido a la falta de voluntad del gobierno de la República.



“Tal pareciera que no les interesa mejorar la seguridad en el país, que es la principal demanda de la ciudadanía”, abundó Vargas del Villar.



Afirmó que por esa razón, Morena ya no podrá sostener su narrativa de que les importa combatir la criminalidad; al contrario, a la ciudadanía le va a quedar claro que los delitos no se combaten por falta de recursos que le quitaron al presupuesto.



“Este país, no va a cambiar en materia de seguridad mientras no haya voluntad política”, puntualizó.



Vargas del Villar habló de la necesidad de que los jóvenes se preparen para enfrentar este mundo globalizado; se fijen metas alcanzables y sean un factor importante de cambio para el bien de México.