Mexicaltzingo y GEM impulsan proyectos culturales y justicia social: Saray Benítez

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la segunda edición de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Cívica, un valioso programa impulsado por la nuestra querida Gobernadora del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez.



Durante la presentación, Benítez Espinosa mencionó que con esta iniciativa se busca acercar a la población de manera directa la atención, orientación y servicios gratuitos o a bajo costo a las familias de Mexicaltzingo, con el objetivo de seguir construyendo una sociedad más justa, incluyente y solidaria.



Saray Benítez agradeció al Gobierno del Estado de México y a la Gobernadora Delfina Gómez por su enorme compromiso y por continuar impulsando proyectos que promueven la justicia, el apoyo y la solidaridad en nuestras comunidades.



También acudió la presidenta Benítez Espinosa a celebrar junto con el presidente municipal de Teotenango, Roberto Bautista el 50.º Aniversario del Proyecto Arqueológico de Teotenango, un espacio invaluable que preserva y honra nuestra historia, además de impulsar el valor cultural de nuestro querido Estado de México



Benítez Espinosa se comprometió a seguir promoviendo el conocimiento, la identidad y el orgullo por nuestras raíces.