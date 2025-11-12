Coca-Cola FEMSA impulsa innovación sostenible con nueva planta de CO2 en Toluca: Ricardo Moreno

Reconoció la confianza de la compañía en el municipio y afirmó que esta inversión contribuye al fortalecimiento económico y social de la región.

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno y Coca-Cola FEMSA anunciaron una inversión privada de 300 millones de pesos en su embotelladora de Toluca para instalar una Planta Propia de Generación de Dióxido de Carbono, proyecto que fortalecerá sus operaciones, aumentará la eficiencia en la producción y reafirmará su compromiso con la sostenibilidad.

Ricardo Moreno reconoció la confianza de la compañía en el municipio y afirmó que esta inversión contribuye al fortalecimiento económico y social de la región. “Coca-Cola FEMSA tiene un gran compromiso con sus trabajadores y con Toluca; por eso, merece un reconocimiento por apostar por la mano de obra local, que además es la mejor del país”, señaló.

Destacó que el ambiente de colaboración entre la empresa, la comunidad y el gobierno municipal ha permitido consolidar un entorno de inversión favorable. Aseguró que la expansión de la planta Pilares generará más empleos directos e indirectos y fortalecerá la economía local.

En su intervención, Aldo Castrejón Gamiño, director de Asuntos Corporativos División México, destacó que esta inversión representa un paso firme en la estrategia de innovación y sostenibilidad de la empresa. Expresó que la construcción de la Planta CO2 refleja la visión de la empresa a largo plazo y el compromiso con las comunidades donde opera.

El nuevo desarrollo permitirá producir, purificar y almacenar CO2 directamente en la planta, lo que garantizará un suministro constante y confiable para la carbonatación de sus bebidas. Con ello, la compañía eliminará las emisiones generadas por el transporte del gas desde otras regiones, como Monterrey, y reducirá significativamente su huella de carbono.

El proyecto, que ya ha sido implementado con éxito en países como Colombia, Venezuela y Brasil, comenzará operaciones en abril de 2026. Con esta infraestructura, Coca-Cola FEMSA podrá capturar hasta el 95% del dióxido de carbono utilizado en sus procesos, además de asegurar la continuidad y calidad en el suministro de este insumo clave para su producción.

La directora general de Desarrollo Económico de Toluca, Ana Yolanda Esquivel, consideró que este proyecto refuerza la confianza empresarial y consolida una alianza estratégica entre el sector público y privado. Destacó que la nueva planta no solo representa una inversión significativa, sino también un avance hacia una producción más limpia y eficiente.

Coca-Cola FEMSA reiteró su agradecimiento a las autoridades locales por las condiciones de colaboración que facilitan el crecimiento de proyectos sostenibles. La compañía enfatizó que su apuesta por Toluca responde a una visión compartida de desarrollo económico y ambiental, basada en la innovación y el trabajo conjunto.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

AMURALLAN PALACIO NACIONAL ANTE MARCHA DEL 15 DE NOVIEMBRE

12 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La colocación de vallas metálicas de casi tres metros de altura alrededor del Palacio Nacional se dan ante la marcha de la …

“En 2026 se logrará erradicar el analfabetismo en México”: Mario Delgado

12 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El titular de la SEP acude a la Cámara para exponer la política educativa de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo El …

Afirma García Harfuch que continuarán los bloqueos de señales telefónicas en cárceles

12 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Mencionó que 12 penales concentran el 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión. El titular de la Secretaría de Seguridad y …

Marina del Pilar cumple con 90% de sus compromisos en cuatro años de administración

12 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Ha logrado convertir la planeación pública en acciones concretas que hoy se reflejan en comunidades más seguras, justas y con mejores oportunidades. …

Con la Estrategia de las 3P, durante 2025 disminuyeron los delitos de alto impacto en CDMX: Clara Brugada

12 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La Jefa de Gobierno informó que 238 personas fueron detenidas por extorsión, 50 por ciento más que el año anterior La Jefa …

Concluyen en la alcaldía Álvaro Obregón 55 obras comunitarias

12 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

De los 83 frentes registrados, 55 ya han sido concluidos con éxito. En la Alcaldía Álvaro Obregón, el trabajo coordinado entre gobierno …

Edoméx se encuentra listo para El Buen Fin 2025: GEM

12 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Señalan que habrá buenos precios, horarios ampliados de transporte y seguridad, esperando derrama económica superior a los 28 mil millones de pesos …

Bajó en Edoméx 42% el promedio diario de homicidios dolosos: Delfina Gómez

12 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad deja los primeros lugares nacionales en incidencia de homicidio doloso gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. …

GEM presenta ante autoridades educativas plataforma digital de control escolar implementada en Edoméx

12 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se busca su implementación a nivel nacional para el monitoreo, gestión y control de las actividades en todos los niveles educativos. El …

UAEMéx honra legado de Sor Juana Inés de la Cruz; refuerza compromiso con la inclusión

12 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Resaltó que recordarla es una oportunidad para reafirmar los principios que dan sentido a la vida universitaria, la defensa del saber, la …

Mexicaltzingo y GEM impulsan proyectos culturales y justicia social: Saray Benítez

12 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Benítez Espinosa se comprometió a seguir promoviendo el conocimiento, la identidad y el orgullo por nuestras raíces. La presidenta municipal de Mexicaltzingo, …

C4 en Naucalpan reforzará la estrategia de seguridad: Isaac Montoya

12 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Señaló que esta suma significa un antes y un después, reforzando la capacidad de respuesta y proximidad en el municipio. El presidente …

Confirma Cristiano Ronaldo que el Mundial 2026 será el último que jugará

12 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

La selección lusa todavía no asegura su clasificación al Mundial de 2026, pero podría hacerlo este jueves. El astro portugués, Cristiano Ronaldo, …

Paris Jackson revela que el consumo de drogas le perforó el tabique nasal

12 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La artista de 27 años afirma que no se someterá a una cirugía plástica porque tiene seis años sin usar narcóticos y …

PRESENTA SHEINBAUM LA COPA MUNDIAL FIFA 2026

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-“México 2026” comprenderá una serie de eventos públicos y gratuitos en las 32 entidades de la República, desde la construcción de canchas …

Inicia 2ª entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Informaron que se trabaja en la reconstrucción de las comunidades afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, y …

Durante octubre se sumaron 217 mil empleos formales

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

A pesar del incremento histórico, en lo que va del 2025 año se han creado 550 mil 794 empleos formales El empleo …

David Monreal adelanta posadas navideñas en Florencia de Benito Juárez

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Entrega paquetes alimentarios, bicicletas, enseres domésticos y juguetes a más de 360 beneficiarios en San Lucas Tepetitlán y Potrerillos Con el arranque …

Clara Brugada inaugura Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas

11 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

Se invirtieron 43 millones de pesos en las instalaciones, que contarán con más de 230 elementos especializados de la Secretaría de Seguridad …

Pide Mauricio Tabe fondo especial para el Mundial 2026

11 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La alcaldía ya elaboró un diagnóstico y un proyecto que contempla los servicios prioritarios que deberán reforzarse El alcalde de Miguel Hidalgo, …

Critica Enrique Vargas recorte presupuestal en seguridad para 2026

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Mencionó que las instituciones de seguridad tendrán menos recursos para combatir la inseguridad. El Senador Enrique Vargas del Villar señaló durante un …

Actualiza GEM reglamento de tránsito para prevenir accidentes, salvar vidas y proteger a la niñez

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Otro de los objetivos es otorgar certeza jurídica a la ciudadanía, ya que con las adecuaciones se tiene claridad sobre la normatividad …

Mando Unificado Oriente consolida resultados en Texcoco: Delfina Gómez

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Además, se señaló que con la Estrategia Operativa Oriente también disminuyó el 49% del robo de vehículos, gracias a la estrecha coordinación …

Firman UAEMéx y Secretaría de Medio Ambiente convenio para fortalecer proyectos ambientales

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora resaltó que esta colaboración representa la materialización de una visión compartida, y reconoce los actuales problemas medioambientales. La rectora de …

Toluca avanza en recuperación de espacios: Ricardo Moreno

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Se ocupan predios abandonados por años para beneficio de la población Con espacios públicos más limpios, seguros y ordenados, el Gobierno municipal …

Entregan a Naucalpan mención especial por adecuado manejo en Finanzas Públicas

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

El alcalde Isaac Montoya recibió el reconocimiento otorgado por el GEM al Gobierno de Naucalpan, al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos …

SUTEYM y Difem firman convenio de Sueldos y Prestaciones 2025

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Aproximadamente 1300 personas servidoras públicas que laboran en dicho organismo se beneficiaron con esta signa Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato …

El Tri Sub-17 pierde ante Suiza

11 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Se complica su clasificación a los dieciseisavos del Mundial Con el buen remate de cabeza de Aldo de Nigris al minuto 57 …

Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón

11 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La actriz Angélica Vale habló por primera vez sobre su separación de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio y compartió cómo …

PRESENTA SHEINBAUM LOS EJES DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En 2026 se destinarán 37 mil 450 mdp en becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanas …

Senadores promueven el día nacional de adopción responsable de seres sintientes

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La iniciativa reconoce a asociaciones que, sin fines de lucro y con recursos limitados, salvan, rehabilitan y dan hogar a miles de …

Presenta Quintana Roo primera traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres al idioma maya

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El estado se convierte en el primero del país en poner al alcance de las mujeres indígenas una herramienta en su lengua …

Clara Brugada se reúne con el gobernador de New Jersey con el objetivo de hermanar a ambos pueblos

10 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Brugada Molina destacó la política migratoria implementada por Murphy en el estado de Nueva Jersey, la cual está enfocada a la protección …

Rojo de la Vega inicia gira de rendición de cuentas “Cuauhtémoc late como nunca”

10 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Anunció una iniciativa para revisar el esquema de distribución presupuestal a las alcaldías de la Ciudad de México. Luego de rendir su …

Propone Delfina Gómez sancionar el acoso desde la primera denuncia y aumentar sus penas

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Esta reforma se presenta en respaldo al Plan Integral Contra el Abuso Sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En una acción …

Recibe San Mateo Atenco el premio ALMA 2025 por el programa “Seguro Sí”

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Muñiz Neyra lo dio a conocer mediante sus redes sociales, en donde agradeció el reconocimiento. La presidenta municipal de San Mateo Atenco, …

Refuerza GEM acciones contra cáncer de mama durante octubre

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante el “Mes Rosa”, el ISSEMYM organizó foros, pláticas, caminatas e iluminó edificios públicos, además especialistas fortalecieron la cultura de prevención y …

UAEMéx presenta modelo educativo para gestión 2025–2029

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante el evento reconoció con Nota Laudatoria 2025 a académicas y académicos de la UAEMéx. La rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó …

Isaac Montoya se ubica con alta aprobación ciudadana: MITOFSKY

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-En el 5.º bimestre del 2025, el alcalde de Naucalpan se ubicó en el top 10 de 150 alcaldes de México con …

Fernando Flores cumple compromisos con San Sebastián y San Lucas, en Metepec

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

El presidente entregó retroexcavadora para servicios comunitarios; además de donar uniformes a 900 futbolistas locales El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.