Concluyen en la alcaldía Álvaro Obregón 55 obras comunitarias

En la Alcaldía Álvaro Obregón, el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía permite dar más y mejores resultados, como se aprecia en las obras comunitarias que se llevan a cabo en colonias como Jalalpa, Tlacoyaque, Lomas de la Era, San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac.



Este modelo de colaboración se basa en una dinámica participativa: los vecinos aportan la mano de obra, mientras que la Alcaldía, a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, proporciona los materiales y el acompañamiento técnico necesario. Así, se garantiza que los recursos públicos se apliquen directamente en obras que responden a las necesidades reales de la comunidad.



De los 83 frentes registrados, 55 ya han sido concluidos con éxito. Los restantes siguen en proceso, muchos con avances significativos que han generado entusiasmo entre los habitantes. El impacto ha sido tan positivo que nuevas solicitudes de intervención han comenzado a surgir, enfocadas en calles aledañas, pasos peatonales y desembocaduras de drenaje.



Las principales peticiones vecinales incluyen pavimentación y obras de drenaje, con intervenciones que van desde calles de 10 metros lineales hasta más de 3 kilómetros de reencarpetado. La entrega de materiales , como arena, cemento, varilla, tubos de drenaje, entre otros, se realiza conforme al avance de cada obra, y los propios vecinos se encargan de gestionar, cuidar y vigilar su uso adecuado.



Además de mejorar la infraestructura urbana, estos frentes de trabajo han fortalecido el compromiso social y la convivencia vecinal. En cada jornada, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres participan activamente, compartiendo responsabilidades y construyendo juntos un mejor espacio de vida.