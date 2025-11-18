Acompaña Manuel Vilchis a 100 parejas a darse el “¡Sí!” en Bodas Comunitarias en Zinacantepec

Al final de la boda comunitaria se dio el tradicional beso entre los contrayentes, la partida de pastel y un obsequio que recibieron por parte del Ayuntamiento de Zinacantepec.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, acompañó como parte de las Caravanas por la Justicia Social del Gobierno del Estado de México, la realización de las Bodas Comunitarias, en donde más de 100 parejas unieron sus vidas y consolidaron legalmente su amor y su familia.



Señaló Vilchis Viveros que este gran evento representa más que una ceremonia: es la oportunidad de brindar certeza jurídica, proteger a las familias y fortalecer los valores que dan identidad y armonía a nuestra sociedad.



Durante el evento agradeció al Gobierno del Estado de México y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por siempre mantener cerca de la población este tipo de servicios, y de nunca olvidarese de la población de Zinacantepec, además de siempre impulsar acciones que transforman la vida de las y los mexiquenses.



“A todas las parejas que hoy dieron este paso tan importante… ¡muchísimas felicidades!



Que el amor, el respeto y la comunicación sean siempre el motor que fortalezca sus hogares y sus sueños”.



Las parejas que participaron en esta jornada de bodas gratuitas del municipio de Zinacantepec tuvieron que cumplir con ciertos requisitos, además de entregar la documentación dentro del plazo establecido para poder ser parte de este evento lleno de amor y felicidad.



Al final de la boda comunitaria se dio el tradicional beso entre los contrayentes, la partida de pastel y un obsequio que recibieron por parte del Ayuntamiento de Zinacantepec.



Vilchis Viveros finalizó: “En Zinacantepec celebramos al amor y creemos en la familia como el corazón de nuestra comunidad”.