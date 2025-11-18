Toluca refuerza su perfil como ciudad de proyección internacional: Ricardo Moreno

La administración municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo políticas que impulsen a Toluca como un espacio abierto al talento global.

El gobierno municipal de Toluca reafirmó su intención de consolidarse como una ciudad con enfoque internacional, al subrayar la importancia de la educación y el intercambio cultural como pilares para detonar el desarrollo local. Durante un encuentro con jóvenes provenientes de diversos países, autoridades municipales destacaron que la capital ofrece un entorno propicio para el aprendizaje y la colaboración académica.



El presidente municipal, Ricardo Moreno, explicó que Toluca se distingue como un centro académico relevante y en crecimiento, que busca ampliar sus vínculos con instituciones y estudiantes extranjeros. Aseguró que la ciudad brinda oportunidades de progreso para todos, impulsando un clima favorable para la formación profesional y el intercambio de ideas.



Moreno agradeció la confianza de quienes eligieron a Toluca como sede de una parte fundamental de su preparación académica. Invitó a las y los estudiantes a preservar en su memoria las tradiciones locales, como la Feria del Alfeñique, y a difundir la hospitalidad que caracteriza a la población toluqueña en sus lugares de origen.



En el encuentro participó Emmanuel Lovera, representante de Erasmus Club Toluca, quien informó que jóvenes de países como Colombia, Alemania, Argentina y la República Checa han residido en la ciudad durante más de seis meses. Varios de ellos han manifestado su intención de volver para continuar estudios de posgrado, lo que refleja la conexión generada con la comunidad local.



Las experiencias compartidas muestran que Toluca es percibida como una ciudad cómoda, con servicios en crecimiento y un entorno adecuado para el desarrollo académico. Los estudiantes extranjeros han reconocido la calidad de vida y el dinamismo cultural que ofrece la capital mexiquense.



Autoridades municipales subrayaron que esta relación internacional fortalece la presencia de Toluca en el ámbito educativo y abre nuevas oportunidades de colaboración. Asimismo, destacaron que el intercambio cultural contribuye a enriquecer la visión de las y los jóvenes locales.



La administración municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo políticas que impulsen a Toluca como un espacio abierto al talento global, con condiciones favorables para la innovación, la diversidad y la educación.