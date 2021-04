EUA y México mantiene cierre fronterizo por Covid-19

Los gobiernos de Estados Unidos y México mantendrán el cierre en su frontera común para viajes no esenciales hasta el 21 de mayo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE).

“Las restricciones de México a cruces terrestres no esenciales desde Estados Unidos se mantendrán hasta las 23:59 horas del 21 de mayo de 2021”, apuntó la Cancillería mexicana en un mensaje en Twitter.

Precisó que la medida seguirá en aquellos estados del norte de México que se encuentren en color naranja (alto riesgo) y rojo (riesgo máximo), según el semáforo epidemiológico del Gobierno mexicano.

Además, señaló que México y Estados Unidos “están en conversaciones para flexibilizar las restricciones a cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del COVID-19 en ambos lados de la frontera”.

La SRE también apuntó que seguirán las restricciones “a cruces terrestres no esenciales por la frontera sur de México” hasta las 23:59 horas del 21 de mayo de 2021.

El 21 de marzo de 2020, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes no esenciales, es decir, aquellos con fines recreativos o turísticos.

Además, detuvieron los procesos migratorios abiertos en Estados Unidos, dejando a miles de migrantes varados en la frontera norte mexicana, los cuales se reanudaron a mediados de febrero, tras la orden del presidente estadounidense Joe Biden.

Las restricciones establecidas no han impedido el tránsito comercial de alimentos, de combustible, de equipos de atención médica y de medicamentos por la frontera entre ambos países.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3,000 kilómetros, es además una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1,700 millones de dólares diarios.