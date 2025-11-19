Inaugura David Monreal infraestructura social y carretera en Morelos, Zacatecas

-El mandatario zacatecano entregó seis calles en la cabecera municipal, así como 8 kilómetros de carretera en Noria de Gringos

Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la red carretera y la rehabilitación de calles en los municipios zacatecanos, el Gobernador David Monreal Ávila inauguró diversas obras de infraestructura en la cabecera municipal de Morelos y en la comunidad Noria de Gringos, en beneficio directo de 7 mil 728 habitantes.



Como parte del Programa Rescate Carretero, el mandatario reconoció el compromiso de la población y juventud morelense, luego de que el municipio se coronó campeón de la Copa por el Bienestar 2025 en su rama femenil.



Asimismo, refrendó su respaldo para modernizar la unidad deportiva de la cabecera municipal y destacó el trabajo del alcalde Sergio Vázquez Luján, con quien, en coordinación, este año entregó un nuevo pozo de agua potable y realizó acciones de reparación de drenajes y alcantarillado.



En este marco, anunció que se gestiona ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la construcción de un puente vehicular en la comunidad Hacienda Nueva, proyecto con una inversión cercana a los 80 millones de pesos, que permitirá fortalecer el desarrollo económico de Morelos y reducir riesgos de accidentes viales.



Asimismo, el mandatario destacó que el Programa Corazón Contento llega al 100 por ciento de las comunidades de Morelos y anunció que la Unidad Deportiva recibirá una cancha de pasto sintético y otras acciones de mejoramiento, además de confirmar que en 2026 continuará realizándose la Copa por el Bienestar.



Con una inversión de 5 millones 320 mil 190 pesos, el Gobernador inauguró seis calles rehabilitadas en la cabecera municipal y la modernización de 8 kilómetros de carretera hacia Noria de Gringos. Estas obras se realizaron mediante convenios entre el Municipio, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Obras Públicas (SOP).



Las calles intervenidas son Ramón López Velarde, Mundial 86, México 70, Benito Juárez, José María Morelos y Juegos Panamericanos.



Karla Mildret Incháurregui, secretaria de Obras Públicas, reiteró que el Gobierno del Estado continuará apoyando al municipio con acciones de pavimentación y modernización de carreteras, en beneficio de colonias y comunidades. Informó que este año se destinan más de 5 millones 300 mil pesos mediante convenio con el Ayuntamiento.



El Presidente Municipal, Sergio Vázquez Luján, agradeció el apoyo del mandatario estatal para la conclusión de calles que permanecieron por años sin pavimentar. Destacó que, con el respaldo del Gobierno del Estado, se continuará trabajando en obras de desarrollo social donde más se necesitan. Añadió que la colonia La Deportiva seguirá recibiendo apoyos en materia de mejoramiento de vivienda.