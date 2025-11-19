Marina del Pilar impulsa oportunidades laborales para las juventudes de BC

-El Gobierno de Baja California reiteró que continuará ampliando alianzas con el sector productivo.

El Gobierno de Baja California encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda, a través del Instituto de la Juventud, fortaleció las políticas públicas orientadas a garantizar que las y los jóvenes del estado accedan a oportunidades reales de desarrollo laboral, económico y comunitario como parte de una agenda basada en justicia social.



La gobernadora destacó que su administración trabaja para que las juventudes cuenten con herramientas, acompañamiento y espacios que les permitan construir un futuro con estabilidad y dignidad.



“Cada oportunidad laboral o proyecto productivo que acompaña nuestro gobierno es una puerta que se abre para transformar vidas y fortalecer a nuestras comunidades”, señaló.



Durante el periodo de noviembre de 2024 a octubre de 2025, se establecieron más de 25 convenios con empresas como Velocity Vehicles, Brush Mxli, Coes Motorcycles y Estructuras y Perfiles de Mexicali, entre otras. Gracias a ello, se amplió el registro de vacantes y más de 400 jóvenes pudieron vincularse exitosamente con empleos formales.



Asimismo, la administración estatal destinó 5 millones 630 mil pesos para impulsar 275 nuevos emprendimientos, brindando capital semilla, capacitación y acompañamiento especializado.



De las oportunidades generadas, 152 corresponden a mujeres y 17 a jóvenes de grupos vulnerables, consolidando un enfoque de equidad y atención prioritaria.



Estas acciones permitieron fortalecer la capacidad productiva de las juventudes y ampliar sus alternativas de ingreso, al tiempo que se consolidan iniciativas que promueven la formación, la empleabilidad y la autonomía económica.



El Gobierno de Baja California reiteró que continuará ampliando alianzas con el sector productivo, fortaleciendo la capacitación y generando más iniciativas para asegurar que las y los jóvenes cuenten con un entorno de oportunidades digno, justo y en constante crecimiento.