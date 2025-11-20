Confirma García Harfuch detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

-Señaló que este sujeto está directamente vinculado con el CJNG.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Detalló García Harfuch que esta detención se logró; mediante la colaboración de las autoridades, llevando a cabo la realización de labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

Gracias a lo anterior, se llevó la captura de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que planeó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

El secretario de Seguridad agregó que otros dos implicados, Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes acompañaron al asesino el día del crimen, fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre.

Un día después se encontraron sus teléfonos y en una aplicación de mensajería se encontraron detalles de lo que sucedió el día del ataque.

Harfuch informó que se pudo lograr la cronología del crimen gracias a los mensajes encontrados en el teléfono de Ramiro “N”, quien estaba encargado de coordinar la operación en el lugar y se comunicaba con otra persona identificada como “El licenciado”.

Cronología:

  • 6:06.- El 1 de noviembre envío un mensaje con una imagen de la jardinera, donde tuvo lugar el homicidio, para señalar que ya estaban en el sitio.
  • 7:45.- Informó que Carlos Manzo ya estaba en el lugar.
  • 8:00.- Informó que autoridades tenían sometido al tirador y que estaban dando atención a Carlos Manzo. Posteriormente, pidió que se recogiera a Fernando Josué.

Agregó García Harfuch agregó que, de acuerdo con los mensajes, la orden era disparar a Carlos Manzo, aunque estuviera acompañado.

Precisó que Ramiro “N” también era instructor en uso de armas de fuego en la célula criminal a la que pertenecía.

El funcionario federal señaló que este grupo está directamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y agregó que continuarán las detenciones.

