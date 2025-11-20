Cerrarán remesas en México con caída del 4.5%: BID

-El retroceso en México se explica en gran parte por el efecto base tras los grandes volúmenes de dinero en dólares enviados en 2024.

El envío de remesas a Latinoamérica y el Caribe alcanzará este año alrededor de 174,400 millones de dólares, un 7.2% más interanual y un nuevo récord, impulsado por el aumento de las transferencias hacia Centroamérica ante la creciente incertidumbre migratoria en países como Estados Unidos, según el estudio anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este martes.



En 2025, los países centroamericanos volvieron a acaparar los mayores crecimientos de remesas de toda la región, con una tasa estimada de crecimiento del 20.4% con respecto al año anterior y envíos valorados en unos 55,395 millones de dólares.



Este monto fue clave para que el total de envíos de dinero a toda la región creciera por decimosexto año seguido.



Este aumento, refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos; durante los primeros meses del año muchos recurrieron a sus ahorros para hacer más envíos a sus familias y por montos promedio más altos, lo que condujo a un incremento de 21.2% respecto al mismo período del año anterior.



El retroceso en México se explica en gran parte por el efecto base tras los grandes volúmenes de dinero en dólares enviados en 2024, principalmente por la caída del peso frente a la divisa



En el Caribe, las remesas recibidas equivalieron a 10% del PIB, mientras que en México o Sudamérica estos volúmenes suponen apenas 3.3% y 0.8% con respecto al tamaño total de sus economías.



El reporte concluye, a su vez, que si las políticas migratorias de EE. UU., origen de la mayor partida de remesas (concentra el 56.7% del total), siguen endureciéndose y las posibilidades de los migrantes para generar mayores ingresos se ven restringidas, “es probable que se observen crecimientos cada vez más reducidos en los próximos años” en las remesas.