Alcaldía Tlalpan avanza en la transformación integral de la colonia Mesa Los Hornos

-”Queremos cambiar la imagen y la percepción que se tiene sobre Mesa Los Hornos”, afirmó Gaby Osorio al presentar 13 acciones estratégicas y avances del proyecto

Como parte del compromiso de la actual administración y en concordancia con la propuesta impulsada por la Presidenta de la República, la alcaldesa Gaby Osorio presentó un paquete de 13 acciones estratégicas destinadas a transformar integralmente la colonia Mesa Los Hornos, considerada una de las zonas con diversos retos sociales, urbanos y de seguridad en la demarcación.



“Este proyecto no es menor; implica intervención integral, desde lo urbano hasta lo social, para recuperar la vida comunitaria y garantizar derechos en un territorio que por años estuvo olvidado. Hablamos de una acción integral que requiere presencia permanente, coordinación entre áreas y una visión clara de futuro”, destacó la alcaldesa Gaby Osorio durante la mesa de trabajo del Gobierno Red Mesa Los Hornos.



Las acciones anunciadas incluyen la liberación y recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de operativos de seguridad, gestiones para la instalación de cámaras del C5, la detención y clausura de chelerías irregulares, el retiro de vehículos abandonados y la regulación de negocios y talleres mecánicos, entre otras tareas.



Para la alcaldesa, estas medidas buscan cambiar el rostro de la colonia y atender problemáticas que durante años no fueron prioridad.



La alcaldesa mencionó que se confirmó que el Gobierno Federal proyecta ejecutar en la zona el Programa de Vivienda, que contempla la construcción de 18 edificios y la rehabilitación completa de los espacios públicos aledaños.



Esta inversión se considera uno de los ejes más importantes para dar certeza jurídica y mejorar las condiciones urbanas del entorno. “Este proyecto de vivienda no solo ordena; dignifica. Y es una pieza clave para que la transformación tenga efectos duraderos”, señaló Osorio.



La alcaldía también anunció una serie de actividades culturales, deportivas y comunitarias que se realizarán como parte del proceso de recuperación barrial: un concurso de grafiti con temática mundialista, un torneo de futbol en todas las canchas de la comunidad y transmisiones en vivo. Estas actividades buscan reforzar la convivencia barrial.



Al cierre de la sesión, la alcaldesa reiteró que la transformación de Mesa Los Hornos es un compromiso asumido desde el inicio de la administración.