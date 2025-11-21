Durango recibe la primera nevada de este año

La llegada temprana de la nieve es un recordatorio para los duranguenses de la importancia de la prevención y la solidaridad.

Fue la madrugada de este jueves 20 de noviembre cuando inició de manera formal la temporada invernal en Durango, registrándose la primera nevada del año.



Este evento pone en alerta a las autoridades ante el pronóstico de un invierno riguroso.



El fenómeno se presentó en las zonas serranas más elevadas, impulsado por la llegada del Frente Frío Número 15.



Las comunidades de La Rosilla y Los Cedros, en el municipio de Guanaceví, fueron las primeras en despertar bajo un manto blanco, mientras que otras áreas del noreste del estado experimentaron la caída de lluvia ligera.



Fue el coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, quien confirmó el suceso y detalló que, aunque la nieve comenzó a derretirse rápidamente con la salida del sol, su presencia es una clara señal de lo que se avecina.



Ante la expectativa de una temporada de bajas temperaturas particularmente intensa, el gobernador Esteban Villegas Villarreal ha girado instrucciones precisas para que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantenga en máxima alerta operativa.



“Estamos en comunicación constante con los municipios de la Sierra para responder de inmediato ante cualquier emergencia que pudiera presentarse”, aseguró Galindo Cabada.



Señaló que se ha iniciado la activación de los Consejos Municipales de Protección Civil como primer frente de respuesta, garantizando la coordinación con el nivel estatal para la atención de contingencias, especialmente en las zonas más vulnerables al frío y las heladas.



Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) respaldan la preocupación institucional, ya que se anticipa la llegada de hasta 48 frentes fríos a lo largo de la temporada. Esta cifra subraya la necesidad de que la ciudadanía adopte medidas preventivas de manera inmediata.



Protección Civil de Durango emitió un llamado urgente a la población a implementar medidas de autoprotección ante el descenso de las temperaturas.



Las recomendaciones clave son mantenerse informado y consultar de manera regular los pronósticos del clima a través de los canales oficiales.



Además de vestir ropa térmica y por capas, protegiendo cabeza y extremidades. También se invita a evitar intoxicaciones; para ello se prohíbe utilizar braceros, anafres o calentadores de gas sin la ventilación adecuada dentro de los hogares, ya que esta práctica es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono durante el invierno.



La llegada temprana de la nieve es un recordatorio para los duranguenses de la importancia de la prevención y la solidaridad, buscando garantizar un invierno seguro para todas las familias del estado.