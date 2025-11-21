Segunda marcha de la Generación Z fue un fracaso

-No se registró ningún disturbio ni hecho violento en esta movilización.

Fueron decenas de personas que marcharon del Ángel de la Independencia al Centro Histórico, para responder a la segunda convocatoria de manifestación de la llamada Generación Z.



Los gritos se mezclaban entre consignas políticas, reclamos universitarios y consignas religiosas: “Mi voz no es desorden, es derecho / fuera Morena / viva Cristo rey / respeto sí, represión no / liberen a los presos / Morena protege a puro delincuente”.



En redes sociales se difundieron imágenes de supuestos elementos de la Guardia Nacional “vestidos de civil” en calles del Centro Histórico. Los usuarios que apoyaban la movilización acusaron presencia encubierta de fuerzas federales, aunque no se ha confirmado que los civiles captados realmente pertenezcan a la GN.



El contingente se encontró de frente con vallas de granaderos en al menos dos ocasiones, lo que evitó el desarrollo de su protesta.



La primera en avenida Reforma para evitar su paso al desfile del 20 de noviembre. Al finalizar el evento oficial, la fila de granaderos les permitió el paso hasta la avenida Palma, una cuadra antes del Zócalo de la Ciudad de México, que era el objetivo final de la marcha.



El contingente de manifestantes gritó sus reclamos al gobierno federal y, en especial, a la presidenta Claudia Sheinbaum.



Tras 45 minutos sin que se les permitiera el paso, el contingente intentó entrar por avenida Madero, pero nuevamente encontraron un bloqueo por elementos de la policía capitalina.



El grupo de manifestantes comenzó a desintegrarse en ese punto, reclamando la violación a su derecho de protesta y a la libre circulación. No se registró ningún disturbio ni hecho violento en esta movilización.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañó el recorrido para mantener condiciones seguras tanto para asistentes como para transeúntes.