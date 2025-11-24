Zinacantepec sigue avanzando, mejorando la movilidad: Manuel Vilchis

-Entregó una vialidad totalmente iluminada con alumbrado público, garantizando mayor seguridad, visibilidad y tranquilidad para automovilistas y peatones.

Con la entrega de la pavimentación de la calle Aztecas, en la colonia La Joya, el Ayuntamiento de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, da una respuesta a una de las demandas más sentidas de la comunidad: contar con vialidades seguras, iluminadas y funcionales.



Vilchis Viveros señaló que la obra beneficiará directamente a habitantes de al menos cinco colonias que diariamente utilizan esta vía para trasladarse a escuelas, trabajos y comercios.



Después de más de un mes de trabajo, Vilchis Viveros inauguró la nueva superficie de rodamiento de más de ocho mil metros cuadrados, en el evento estuvo acompañado de vecinos que reconocieron el impacto social de la rehabilitación, la cual incluyó drenaje pluvial y sanitario, así como la instalación de 132 luminarias que reforzarán la seguridad en horarios nocturnos.



Durante el recorrido, vecinas y vecinos agradecieron la intervención municipal, señalando que por años la calle permaneció en malas condiciones, generando inseguridad y afectaciones a la movilidad de peatones y automovilistas.



Vilchis Viveros destacó que estas acciones responden a la necesidad de construir un municipio con mejores condiciones para todas las familias.



“Hoy entregamos esta vialidad totalmente iluminada con alumbrado público, garantizando mayor seguridad, visibilidad y tranquilidad para automovilistas y peatones durante todo el día”, reconoció.



Mencionó que se trata de aproximadamente 1 kilómetro de concreto hidráulico, que no solo mejora la circulación, sino que conecta a colonias como La Joya, Las Culturas, Zamarrero, Bosques de ICA, Zimbrones, y se convierte en un vínculo directo hacia San Luis Mextepec.



“Me llevo los detalles de agradecimiento y los valoro, porque también quiero un municipio con calles seguras. Aún faltan cosas por hacer, pero antes nadie le entraba; eso sí, regresaban por los votos después”, expresó.



Reconoció que en cualquier administración se cometen errores, pero no de esos que cuestan 300 millones de pesos, dijo en referencia a gestiones pasadas.



Añadió que en esta comunidad existe talento, sobre todo entre jóvenes, y que con apoyo y voluntad se pueden concretar mejoras que eleven la calidad de vida local.



Cabe mencionar que la pavimentación de la calle Aztecas se suma a una serie de obras impulsadas por el Ayuntamiento para reducir rezagos históricos y fortalecer el entorno social en Zinacantepec.



De esta manera, se sigue cumpliendo y construyendo un Zinacantepec moderno, funcional y con infraestructura de calidad, porque cada obra es una oportunidad para transformar la vida de nuestras familias.