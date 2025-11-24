Toluca inicia llenado del tanque San Miguel Apinahuizco: Ricardo Moreno

-El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca anunció que el 8 de diciembre comenzarán obras similares en el tanque El Calvario

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que en un plazo máximo de 48 horas se regularizará el suministro de agua potable en las colonias afectadas por la rehabilitación del tanque San Miguel Apinahuizco.



Comenzó el llenado en la madrugada del sábado, lo que permitirá abastecer gradualmente a los tanques La Teresona, Agustín Millán, San Bernardino, Los Gigantes, El Calvario y San Miguelito.



Moreno Bastida y autoridades de Agua y Saneamiento señalaron que estos trabajos eran indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema hidráulico de la ciudad, ya que el tanque es considerado el corazón del sistema hidráulico de Toluca por rebombear agua a seis tanques ubicados en zonas altas de la ciudad.



La intervención incluyó limpieza profunda con ácido muriático diluido, reparaciones con mortero impermeable y la aplicación de recubrimientos internos y externos certificados conforme a la norma NSF-61, además de un vitrificante de resina U-21.



Moreno Bastida señaló que de no haberse realizado la obra, la capital habría enfrentado varios meses sin agua, situación que se redujo a solo 12 días gracias a esta acción.



El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca anunció que el 8 de diciembre comenzarán obras similares en el tanque El Calvario para fortalecer la infraestructura hídrica.



Las zonas que podrían presentar afectaciones incluyen José María Oviedo, Cuauhtémoc, Universidad, La Merced, El Ranchito, Centro, Morelos Primera y Segunda Sección, Izcalli IPIEM, Las Haciendas, Infonavit Tollocan, Federal, Residencial Colón y Ciprés. Durante la suspensión temporal del servicio, el OAyST implementará el Programa Emergente de Distribución de Agua mediante pipas.