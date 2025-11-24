Facultad de Artes de UAEMéx es sede de la exposición “Nature & Gods”

-La muestra artística “Nature & Gods” se lleva a cabo de manera simultánea en la Facultad de Artes y el Campus Berlín de la University of Europe for Applied Sciences.

Con el objetivo de ofrecer miradas reflexivas sobre la naturaleza, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró la exposición “Nature & Gods”, de los autores Santiago Ortega Hernández y Andrej Glusgold, en la Galería Principal de este espacio académico.



Ante el director del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, Edgar Pérez Serrato, quien acudió a este evento en representación de la titular de la Secretaría de Identidad y Cultura de la Autónoma mexiquense, Cynthia Ortega Salgado, la directora de la Facultad de Artes, Ana Lilia Cruz Pais, resaltó la capacidad del arte para crear lazos y romper distancias para acercar distintas culturas y reforzar intercambios artísticos.



Santiago Ortega Hernández, artista y profesor de la Facultad de Artes, explicó que en “Nature & Gods” se comparten, desde lugares distantes, imágenes de un pasado que pertenecen a sociedades actuales.



Ante la directora del Museo Universitario “Leopoldo Flores”, Gabriela Morales San Juan, y la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emma Julieta Barreiro, subrayó que el trabajo de Andrej Glusgold, fotógrafo y artista, gira en torno a arquetipos culturales y espirituales. “Busca hacer visibles las fuerzas espirituales, al tiempo que las reinterpreta para un contexto contemporáneo”, argumentó.



Finalmente, Santiago Ortega agradeció a las autoridades universitarias por hacer posible esta exposición, una demostración de que la Máxima Casa de Estudios mexiquense tiene los perfiles adecuados y la capacidad necesaria para realizar proyectos de carácter internacional.



La muestra artística “Nature & Gods” se lleva a cabo de manera simultánea en la Facultad de Artes y el Campus Berlín de la University of Europe for Applied Sciences. En ella, los artistas exploran la conexión entre lo natural, lo espiritual y lo simbólico, a través del uso de figuras míticas y elementos de la naturaleza.