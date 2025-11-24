Horacio Duarte hace un llamado a la unidad en Edoméx con la presidenta Sheinbaum

-Hizo un llamado a no distraerse con voces que buscan restar legitimidad a las decisiones democráticas y al trabajo del Gobierno del Estado de México.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que el pueblo mexiquense está preparado para defender la transformación; además de estar comprometidos para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante los intentos de frenar los avances sociales logrados en los últimos años.



Duarte destacó durante el informe legislativo de la diputada Carmen de la Rosa, que ella representa el tipo de servicio público que demanda la transformación: cercano, presente en territorio y comprometido con las necesidades reales de la población.



Subrayó que en la actualidad se requiere mantener la unidad y claridad de rumbo. Señaló que las decisiones políticas deben fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la legitimidad del gobierno.



Afirmó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez trabaja con un gabinete sólido, honesto y comprometido, y que cualquier intento por desdibujar ese esfuerzo se desvanece frente a la realidad del territorio, donde la gente reconoce el cambio.



Reiteró que el debate democrático es bienvenido, siempre que no se use para regatear los avances ni para sembrar dudas sobre el proyecto que la ciudadanía decidió respaldar.



Duarte Olivares sostuvo que los ataques recientes contra la transformación y contra la gobernadora reflejan el enojo de quienes prefieren un Estado distante y ajeno a la población.



“Tenemos una gobernadora cercana, humilde y de resultados; por eso incomoda a quienes añoran viejas formas de poder”, señaló.



Duarte llamó al movimiento a mantenerse enfocado en la agenda nacional y estatal, evitando disputas menores o agendas improvisadas. Aseguró que en los 125 municipios del Estado de México existe un pueblo consciente y listo para respaldar tanto a la presidenta como a la gobernadora.



Finalmente, convocó a la ciudadanía a la concentración del 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, subrayando que la presidenta no está sola.



“Vamos unidos, como un solo equipo. La presidenta no está sola: tiene al pueblo del Estado de México, tiene a su gobernadora y tiene un movimiento que no se distrae ni retrocede”, concluyó.