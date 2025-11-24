Clara Brugada entregó 25 nuevas ambulancias al ERUM

-Con este nuevo equipo se fortalece la atención de emergencias y se reducen tiempos de respuesta.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó 25 nuevas ambulancias equipadas al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con el objetivo de fortalecer y descentralizar la atención inmediata a emergencias en la capital, que en su conjunto representó una inversión de más de 98 millones de pesos.



Precisó que estos nuevos vehículos están apegados a las normas oficiales y a las mejores prácticas internacionales; asimismo, destacó que cuentan con desfibrilador, oxígeno y aspirador, así como equipos para cirugía menor, atención de partos, diagnóstico integral y manejo avanzado de vías aéreas.



Brugada Molina, al reconocer el ERUM como una institución heroica, la cual está integrada por más de 700 especialistas, dijo que este primer año de su administración el Escuadrón ha brindado casi 150 mil atenciones y mencionó que “en 2024 el ERUM logró convertirse en uno de los cinco equipos que a nivel nacional logró la reacreditación como equipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, otorgado por la Coordinación Nacional de Protección Civil”.



Adelantó que esta entrega es una primera etapa del fortalecimiento de la capacidad institucional de la ciudad para atender las emergencias prehospitalarias, ya que se tiene contemplado un plan presupuestario para el próximo año, que será entregado al Congreso capitalino.



En avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, donde dio el banderazo de salida de las unidades, Brugada Molina aprovechó para solicitar al secretario de Seguridad Ciudadana que instrumente lo necesario para brindar a la población de la alcaldía Milpa Alta un helicóptero que atienda las emergencias del lugar más lejano de la ciudad y llegue a los hospitales lo más pronto posible; esto, como parte del proceso de descentralización de la atención prehospitalaria.



Finalmente, expresó que, a pesar del año desafiante en materia de emergencias y de riesgos, el gobierno ha respondido de manera oportuna, con rapidez y eficacia, gracias a la participación y coordinación entre ERUM, CRUM y Cruz Roja.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, refirió que las ambulancias que hoy se ponen en servicio representan una inversión de 98 millones de pesos, por lo que el ERUM —cuerpo especializado de la SSC— contará con más y mejores herramientas para brindar atención de urgencias médicas prehospitalarias de manera inmediata, humana y profesional en la ciudad y reducir los tiempos de respuesta.



Expuso que el ERUM es referente a nivel nacional e internacional en apoyo de la población en casos de emergencia y que en cinco décadas ha dejado evidencia permanente de su vocación de servicio, profesionalismo y entrega a la sociedad. Destacó que el ERUM atiende más de 70 por ciento de las emergencias en la ciudad y brinda servicio de atención prehospitalaria en 10 alcaldías con personal altamente capacitado, tanto en atención médica y en operativos de rescate urbano, vertical y subacuático; la institución cuenta a nivel nacional con la certificación para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.



La titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann, señaló que la incorporación de las 25 nuevas ambulancias del ERUM representa el fortalecimiento de los componentes más importantes de la salud pública de la ciudad: la atención a las urgencias médicas prehospitalarias, la capacidad operativa y la coordinación de los servicios que cuidan y protegen la vida de las y los habitantes de la Ciudad de México.