Preside Manuel Vilchis sesión para la mejora regulatoria en Zinacantepec

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, presidió la Cuarta Sesión de la Comisión de Mejora Regulatoria en noviembre de 2025 que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Mercado “Francisco I. Madero”, donde se abordaron temas fundamentales para la administración municipal como la revisión, fortalecimiento y modernización de los procesos administrativos que se ofrecen a los ciudadanos.



Vilchis Viveros señaló que con acciones firmes, en Zinacantepec se trabaja para que los trámites sean más ágiles, más simples y más accesibles, impulsando un gobierno cercano, transparente y eficiente.



Destacó la importancia de mantener como objetivo, brindar un “Gobierno Cercano e Incluyente”.



Mencionó que la mejora regulatoria no solo optimiza procedimientos: facilita la actividad económica, impulsa la inversión, reduce tiempos de espera y mejora la calidad de vida de quienes realizan trámites en Zinacantepec.



Esta sesión es parte de los esfuerzos continuos de la administración de Vilchis Viveros en materia de mejora regulatoria, área en la cual el municipio ha recibido reconocimientos previos por el cumplimiento de sus obligaciones.