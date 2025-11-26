Naucalpan primer municipio que se suma al Mundial Social México 2026

-Se realizarán diversas acciones, recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos.

El municipio de Naucalpan es el primero en sumarse al Mundial Social México 2026, iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante una serie de proyectos y actividades, como la recuperación de 10 canchas, además de rescatar espacios públicos.



Estas acciones se llevarán a cabo a partir del próximo año, y tienen el fin de dejar un legado deportivo, mostrar la cultura y los sitios emblemáticos del municipio; así lo dio a conocer el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.



Montoya Márquez informó que se tiene proyectado que se llegue a unos 5 millones 500 mil visitantes, esto durante el Mundial 2026. Por lo cual el municipio se suma a la convocatoria de la presidenta de México, para aprovechar este marco y apostarle a la regeneración urbana, del tejido social, sobre todo en las comunidades más rezagadas, por lo que se realizarán una serie de intervenciones el siguiente año.



Señaló que, al sumarme a la iniciativa, durante el siguiente año se rehabilitan espacios públicos y comunitarios con materiales de alta duración, principalmente conversiones de campos de fútbol, como la cancha de fútbol 11, en la colonia Alfredo V. Bonfil para dejarlos en condiciones dignas para la práctica deportiva. También se habilitará el entorno de los campos y los parques para impulsar la activación física.



En presencia del titular de Turismo, Administración, Desarrollo Urbano y de la subdirectora del IMCUFIDEN y el IMNIS, refirió que se trata de ofrecer mejores condiciones y más espacios para una convivencia libre y segura.



Informó que junto con la SEP, en las escuelas se realizarán murales. También se convocará a todas las ligas de las comunidades y escuelas para realizar un torneo.



Señaló que se tiene proyectada tener una gran afluencia turística, por lo que Naucalpan está contemplado como un municipio de turismo de reunión; para ello se creará una Policía Turística, que acompañará y ayudará a los visitantes en lo que requieran.



Mencionó que Naucalpan cuenta con una gran riqueza cultural, como Los Remedios y el Parque Naucalli. Y por su ubicación estratégica, es un sitio requerido; contamos con una vialidad principal que conecta directamente con el Estadio Azteca como lo es el Periférico Manuel Ávila Camacho.



Montoya Márquez informó que en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adelantó se inaugurará el segundo Centro Libre Naucalpan.



Detalló diversos avances para la atención de las naucalpenses, subrayó que Naucalpan es el primer municipio del Estado de México en certificar a más de 120 servidoras y servidores públicos en atención de primer contacto.