Seminario internacional en San Mateo Atenco hermana pueblos: Ana Muñiz Neyra

Durante el seminario se pudieron compartir experiencias, además de construir alianzas que trascienden fronteras.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra encabezó el Seminario Internacional sobre Innovación en Gobiernos Locales, donde se reunieron integrantes de la ONU, United Cities and Local Governments, FLACMA y más de 21 alcaldesas y alcaldes del mundo.

Muñiz Neyra agradeció a los representantes de todas las alcaldías por la hermandad que se gesta con este tipo de seminarios, en donde se fortalecen las actividades culturales, turísticas y comerciales, además de conocer la industria del calzado que se realiza en San Mateo Atenco.

Informó que durante el seminario se llevo a cabo el diálogo sobre Innovación y Buenas Prácticas Municipales en Materia de Atención y Prevención de la violencia de género, donde las alcaldesas de México y América Latina compartieron los retos a los que se enfrenta las mujeres y las acciones que se implementan desde lo local para construir comunidades más justas e igualitarias para todas las mujeres y niñas.

Muñiz Neyra compartió los resultados alcanzados en San Mateo Atenco gracias al Modelo AHORA, además de reafirmar el enorme compromiso de seguir trabajando en unidad para fortalecer los mecanismos y garantizar entornos seguros para todas.

Muñiz Neyra, en su carácter de presidenta de la Red Latinoamericana de Mujeres Municipalistas, entrego los nombramientos de Copresidentas a: Karina Delfino Mussa, Patricia Porras, Daniela Amed Saavedra y Norma Godoy; además de los nombramientos de Vicepresidentas a: Amparo Custodio, Claudia Espinoza, Yecenia Alfonso, Mayte Vigoa de la Uz, Olivia Franco, Mary Cabrera, Sinaí Lugo y Ale Castro.

Señaló que se debe trabajar unidas para que más mujeres ocupen espacios de decisión, se puedan impulsar políticas públicas con perspectiva de género y fortalezcan la transformación de nuestros gobiernos locales en toda Latinoamérica.

“Porque cuando las mujeres nos unimos, transformamos realidades y abrimos camino para que las próximas generaciones vivan en municipios más justos, seguros e igualitarios”.

Señaló que en San Mateo Atenco se trabaja para estrechar lazos con otras localidades que permitan intercambiar experiencias, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer el desarrollo económico, cultural y social de nuestro municipio.

Agradeció al alcalde Mayor Wally Nuñez, de San Pedro Town, La Isla Bonita por la colaboración que mantiene con el municipio.

También informó de la nueva alianza que se realizó con Mbocayaty del Guairá, con quién intercambiará buenas prácticas de gobierno, fortalecerá la cultura e impulsará la industria del calzado. Agradeció a la alcaldesa Norma Godoy por su disposición de construir puentes que acerquen a nuestras ciudades.

Para finalizar, Muñiz Neyra clausuro el seminario con la irma de tres hermanamientos más, con los gobiernos locales de Rosario, XinzoDeLimia y Aserri.

