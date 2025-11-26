GEM lanza “Pulsar”, herramienta digital para dar seguimiento a trámites inmobiliarios

-A través de un código QR, con un dispositivo móvil, sin intermediarios y con transparencia, se permite a ciudadanos e inversionistas consultar y dar seguimiento a sus trámites.

El Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez anuncia el lanzamiento de “Pulsar”, una herramienta digital que facilita a inversionistas y ciudadanos dar seguimiento a su trámite inmobiliario a través de un código QR, el cual se genera para cada proyecto desde que se ingresa la solicitud; de esta manera es posible conocer su estatus a través de un teléfono móvil, sin intermediarios y con total transparencia.



La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) informa que los interesados pueden dar seguimiento en tiempo real a trámites como la autorización de un condominio o conjunto urbano, la subdivisión o fusión de predios, así como la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE).



Carlos Maza Lara, titular de la Sedui, destacó que esta innovación es una estrategia del Gobierno del Estado de México a favor de una gestión eficiente, responsable y transparente, que privilegia el cumplimiento de la normatividad, características de este gobierno cercano, que pone al ciudadano en el centro.



El funcionario agregó que “Pulsar” fortalece la confianza en las instituciones, porque los inversionistas y la ciudadanía en general, pueden verificar cada proceso de sus proyectos, gracias a un proceso rastreable, donde todas las asesorías, solicitudes, respuestas y requisitos cumplidos generan un expediente electrónico en el que se identifica al servidor público que brindó la atención.