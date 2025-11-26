CADAM Cuauhtémoc supera las 25 mil atenciones a personas adultas mayores en 13 meses

-Las jornadas “SÚMALE” y “ZÚMBALE” acercan los servicios directamente a las colonias de la demarcación.

El Centro de Atención y Desarrollo para el Adulto Mayor (CADAM) de la Alcaldía Cuauhtémoc superó las 25 mil atenciones brindadas en 13 meses, de acuerdo con el registro oficial de la Dirección General de Desarrollo Social. Más de 700 personas adultas mayores han utilizado alguno de los servicios que ofrece este espacio durante la administración encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.



El CADAM es un centro comunitario que concentra servicios médicos, psicológicos y recreativos, además de actividades físicas, talleres de estimulación cognitiva, asesorías, servicios estéticos (como corte de cabello y gellish) y actividades de integración social pensadas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población.



Como parte de su operación, el CADAM se suma a las jornadas itinerantes como “SÚMALE”, que lleva estos servicios directamente a las colonias, y “ZÚMBALE”, donde promueve activación física para personas adultas mayores en espacios públicos de la demarcación.



De acuerdo con Desarrollo Social, el objetivo es acercar servicios gratuitos, reducir barreras de acceso y garantizar que las personas mayores cuenten con acompañamiento continuo, atención directa y espacios seguros de convivencia.



El centro forma parte de la estrategia social de la demarcación para garantizar servicios básicos, actividades de integración y atención especializada a uno de los grupos poblacionales con mayor demanda de apoyo.