Clara Brugada presenta Reformas legislativas para fortalecer sanciones y erradicar violencias contra las mujeres

-Entre las sanciones destaca el aumento de multas, de mil a 5 mil UMA y clausuras en contra de hoteles en casos donde ocurra trata de personas o hechos vinculados a violencia feminicida

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó hoy un paquete de reformas legislativas para fortalecer la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres a través del endurecimiento de sanciones a diversos delitos como la violencia familiar y el acoso y el abuso sexual, así como para brindar apoyo a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia en la Ciudad de México.



Acompañada por funcionarias y funcionarios de su gabinete, legisladoras y legisladores, la mandataria local indicó que las modificaciones en el Código Penal se enfocarán en diferenciar el delito de violencia familiar con el de violencia de género, porque el primero conlleva delitos entre distintos integrantes de la familia.



Manifestó que en la ciudad no se debe esconder el delito de violencia hacia las mujeres dentro del gran delito de violencia familiar, y que la estadística ya no sea que siete de cada 10 mujeres sean víctimas; es una reforma que ayudará a su vez a romper la falsa idea de que lo que ocurre en el ámbito privado debe permanecer en silencio.



Expuso que se avanza a una ciudad donde no se acepta la violencia hacia las mujeres y recordó que 60 por ciento de las violaciones se cometen en la casa de la víctima por algún familiar o alguien cercano, por lo que se deben abrir los ojos y denunciar el abuso y el acoso sexual.



Reafirmó su compromiso de asumir los 10 acuerdos que propuso la Presidenta a nivel nacional para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entre las que se encuentran medidas legislativas, políticas públicas y acciones de toma de conciencia.



Brugada Molina convocó a retomar desde el Congreso de la Ciudad de México las propuestas y reformas legislativas que hoy se van a presentar y que tienen como objetivo ahondar más en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Añadió que ya se trabaja en ocho de los 10 compromisos que se presentaron a nivel nacional.



Aunado a ello, dijo que no se trata sólo de la aplicación de sanciones penales que pueden ser de dinero o cárcel, sino también que haya un proceso de reeducación. Dijo que se tipifica de manera autónoma el acoso sexual digital y se visibiliza el espacio digital como un espacio donde se ejerce violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños.



En cuanto a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Turismo, el objetivo es prevenir delitos de género como el feminicidio, la trata de personas y violencia sexual. Para ello también se procurarán protocolos definidos de lo que tienen que hacer estos establecimientos, entre ellos los hoteles.



Finalmente, Brugada Molina expuso que si una mujer es agredida, al gobierno le toca defenderla; si sufre violencia, toca atenderla; y si una mujer denuncia, toca creerle; si una mujer exige justicia, toca garantizarla. “No hay excusas, no hay rodeos, no hay silencios permitidos, no hay acciones cómplices. Ese es nuestro compromiso”, puntualizó la mandataria capitalina.