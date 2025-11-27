Entrega Manuel Vilchis aparatos funcionales a vecinos en Zinacantepec

Señaló que estos apoyos forman parte del compromiso de fortalecer la atención a sectores vulnerables.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, realizó, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la entrega de aparatos funcionales a habitantes que los requerían para mejorar su movilidad y calidad de vida.



Vilchis Viveros señaló que estos apoyos forman parte del compromiso de fortalecer la atención a sectores vulnerables; además de dejar en claro que en Zinacantepec nadie está solo y todos importamos.



“Hoy, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reafirmamos nuestro compromiso de construir un Zinacantepec más inclusivo, humano y solidario”, puntualizó.



La entrega fue coordinada por el DIF Zinacantepec a cargo de la presidenta Jessica Ríos Lara, quien hizo entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y plantillas ortopédicas. Estas ayudas funcionales demuestran el compromiso del gobierno municipal para que las personas con esta condición mejoren su autonomía.



El objetivo, recalcó Vilchis Viveros, es garantizar que más familias puedan acceder a herramientas básicas para su desarrollo cotidiano. El gobierno municipal destacó que estas acciones buscan reforzar una política de cercanía y acompañamiento.



Reiteró que su administración pretende consolidar un entorno con mejores condiciones para quienes enfrentan mayores dificultades.



Agradeció el trabajo de la presidenta honorífica del DIF municipal, Jessica Ríos Lara, y subrayó la importancia de mantener programas que contribuyan al bienestar de la población que requiere apoyo inmediato.



Ríos Lara informó que se entregaron además equipos de protección civil para garantizar que la estancia de los pacientes en #URIS sea segura en caso de siniestro o incendios.



Y puntualizó: “De la mano de la Familia DIF Zinacantepec seguiremos caminando junto a ustedes, llevando servicios y programas construidos desde el cariño, el respeto y la solidaridad que hoy nos caracteriza”.



Para terminar, Vilchis Viveros recordó que se sigue trabajando para construir un municipio donde la inclusión sea una realidad, donde el apoyo llegue a tiempo y donde cada persona pueda vivir con dignidad y plenitud.