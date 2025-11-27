“Impulsando tu salud” en Naucalpan continúa beneficiando a la población: Isaac Montoya

Durante estas jornadas, también se realizan trabajos complementarios para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó que con el programa “Impulsando tu salud” se pretende beneficiar a más de 60 mil naucalpenses.



En esta ocasión llevó el programa a la colonia El Tejocote, en la avenida Infiernillo, con el objetivo de fortalecer la atención médica y el bienestar de las familias naucalpenses.



Señaló que este esfuerzo se realiza cada semana en distintos puntos del municipio, a través de la unidad móvil del DIF Naucalpan, donde se ofrecen servicios gratuitos como consultas médicas, análisis clínicos, atención dental, óptica con entrega de lentes y medicamentos, mediante la unidad móvil que recorre semanalmente distintas comunidades para garantizar atención cercana y accesible.



Recordó Montoya Márquez que con el programa “Impulsando tu Salud”, el gobierno de Naucalpan busca complementar la oferta de salud estatal y federal desde una óptica municipal, pensando en la prevención médica.



“Entre los servicios del programa, se incluye también la dotación de medicamentos de manera permanente a los pacientes; es decir, una persona con diabetes o hipertensión que requiere de un medicamento de manera constante, podrá recibirlo cada que lo requiera en la unidad móvil”, dijo.



Además puntualizó que durante estas jornadas, también se realizan trabajos complementarios para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.



Servicios Públicos instaló 28 nuevas luminarias en la avenida Infiernillo y en la calle Ojo de Agua, y Obras Públicas llevó maquinaria y materiales para mejorar el tránsito y la seguridad de todas y todos.



Y finalizó señalando: “Nuestro gobierno se guía por un principio muy claro: primero van los últimos”.