Fernando Flores inaugura mural “La creación de la Tlanchana”

-Es el número 31 de los murales incluidos en la “Ruta de la Cultura” en Metepec

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la inauguración del mural número 31 de la “Ruta de la Cultura”, proyecto que busca rescatar la identidad y embellecer la imagen urbana de este Pueblo Mágico.



Uno de los objetivos de este programa cultural es el de recuperar los espacios públicos del Pueblo Mágico de Metepec, que han sido históricamente olvidados y afectados por el vandalismo; y convertirlos en sitios de convivencia segura y positiva para los ciudadanos, a través de las manos mágicas de los artesanos metepequenses.



Gracias a la iniciativa propuesta por el ayuntamiento, se ha logrado inaugurar 31 murales ubicados en diferentes barrios y colonias de la localidad, señaló Flores Fernández.



El mural número 31, llamado “La creación de la Tlanchana”, recuerda las raíces de la historia de este Pueblo Mágico que se escribe con barro, maguey y talento; fue instalado en la colonia Izcalli 5 y representa un homenaje a las raíces de Metepec.



“No solo es una obra; es un abrazo a nuestras raíces, un recordatorio de que nuestra historia se escribe con barro, maguey y el talento que distingue a nuestra gente”, expresó Flores Fernández durante el acto.



El mural, lleno de colores y formas que evocan tradición y orgullo, refleja la esencia de la Tlanchana, figura mítica vinculada al municipio. Con esta pieza, la administración municipal reafirma su compromiso de impulsar el arte como vehículo de identidad cultural.



Vecinas y vecinos de la zona agradecieron la iniciativa, destacando que este tipo de acciones contribuyen a mejorar el entorno y fortalecer el sentido de pertenencia.



Este mural se suma a los ya entregados como “Donde el corazón late de barro” que está ubicado en San Jerónimo Chicahualco, y “Mirada de barro” en Las Marinas; sus colores, historias y artistas llenan de vida estos espacios.